"Толпар" обыграл "Авто" в первом матче серии четвертьфинала Кубка Харламова

"Толпар" одержал победу над "Авто" со счетом 3:0 в первом матче серии плей-офф четвертьфинала Кубка Харламова.

МХЛ

1/4 финала

"Авто" (Екатеринбург) – "Толпар" (Уфа) – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Мухамадуллин – 1 (Ахияров), 37:33 – 0:1. Амиров – 3 (Шэн), 51:51 – 0:2. Сучков – 1 (п.в., Анохин), 59:25 – 0:3.

Вратари: Галкин (58:37 – 59:25) – Брагинский.

Судьи: Кеслер, Шмаков.

20 марта. Екатеринбург. КРК "Уралец".

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – "Омские ястребы" (Омск) – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Р. Баданин – 1 (И. Баданин), 4:47 – 0:1. Руденко – 1 (Воронин), 15:18 – 1:1. Казаков – 1 (Спиценко, Мельников), 28:42 – 1:2. Латышевич – 2 (бол., Голоднюк, Чусовитин), 41:18 – 2:2. Спиценко – 1 (И. Баданин, Зубов), 49:11 – 2:3. Мельников – 2 (бол., Щекин, Асташевский), 50:37 – 2:4.

Вратари: Кузмаул – Романов.

Судьи: Мелихов, Отмахов.

20 марта. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – "Локо" (Ярославль) – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Голы: Николаев – 3 (Дарьин), 12:27 – 0:1. Жабреев – 1 (Баранов, Михайлов), 22:49 – 1:1. Николаев – 4 (бол., Миронов), 27:38 – 1:2. Манин – 2 (Николаев), 36:23 – 1:3. Червоненко – 3 (Николаев), 50:30 – 1:4. Михайлов – 3 (бол., Баранов, Васин), 55:44 – 2:4. Дарьин – 1 (п.в., Слепец), 58:44 – 2:5.

Вратари: Устименко (58:09 – 58:44) – Исаев.

Судьи: Барулин, Колонутов.

20 марта. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) – "Алмаз" (Череповец) – 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Марченко – 2 (Арефьев, Морозов), 25:12 – 1:0. Заплатников – 1 (бол., Грачев, Сычушкин), 25:36 – 1:1. Холоденин – 3 (бол., Шабаров, Царюк), 35:24 – 2:1. Грачев – 4 (Гераськин), 49:01 – 2:2.

Победный буллит: Марченко.

Вратари: Лысенков – Шостак.

Судьи: Комаров, Светилов.

20 марта. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

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