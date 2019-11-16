«Тайфун» обыграл МХК «Спартак», «СКА-1946» победил «Алмаз»
Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Тайфун» (Уссурийск) — «МХК Спартак» (Москва) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: И. Михеев — 1, 46:16 — 1:0. Лапшин — 10 (Пасманик, Бунов), 59:16 — 2:0.
Вратари: Синегубкин — Куликов.
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 5:6 (1:2, 2:2, 2:2)
Голы: Атанасов — 3 (Ежов), 9:18 — 0:1. Атанасов — 4 (Неганов, Тимошенко), 9:51 — 0:2. Захмаревич — 9 (Маскаев), 15:54 — 1:2. Шумилов — 3 (Соколов), 21:31 — 2:2. Ваулин — 2 (Дрягилев, Черников), 24:20 — 2:3. Галеев — 3 (Руденко, Ежов), 32:58 — 2:4. Загидулин — 5 (Юдин), 33:16 — 3:4. Чусовитин — 2 (бол., Савчик), 41:07 — 3:5. Ежов — 6 (Руденко), 44:33 — 3:6. Морозов — 4 (Селиванов), 45:20 — 4:6. Шумилов — 4 (Сатаров, Репин), 48:23 — 5:6.
Вратари: Кузьмин (Банников, 44:33, 57:55 — 59:44, 59:53) — Кузмаул.
«Белые медведи» (Челябинск) — «Ладья» (Тольятти) — 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Зиновьев — 10 (Аксенов), 22:11 — 1:0. Симонов — 2 (Бубнов, Быстров), 32:01 — 1:1. Добродум — 1 (Табак, Стешенко), 32:58 — 1:2. Абрамов — 2 (бол., Зиновьев, Аксенов), 56:55 — 2:2. Шварев — 5, 62:12 — 3:2.
Вратари: Горбунов — Забродин.
«Локо» (Ярославль) — «МХК Динамо» (Москва) — 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)
Голы: Гутик — 5 (Березкин), 5:05 — 1:0. Лукичев — 3 (Никулин), 7:02 — 2:0. Никулин — 3 (Смирнов), 18:40 — 3:0. Дидковский — 13 (бол.), 19:17 — 3:1. Кацевич — 3, 20:51 — 3:2. Никулин — 4 (Лукашевич), 24:58 — 4:2. Манин — 15 (бол., Смирнов), 30:03 — 5:2. Ахунов — 1 (Шумилин), 43:18 — 6:2.
Вратари: Гуськов — Куликов (Моторыгин, 20:00).
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Алмаз» (Череповец) — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Иванов — 8 (Семыкин), 17:53 — 1:0. Гордин — 14 (Цыплаков, Кровяков), 21:34 — 2:0. Хуснутдинов — 8 (Семыкин), 29:19 — 3:0. Галиуллин — 3 (мен.), 45:40 — 4:0. Бринкман — 2 (Галушкин, Галиуллин), 52:47 — 5:0. Федоров — 15 (Капустин, Чижиков), 58:50 — 5:1.
Вратари: Д. Николаев (21:20 — 21:34) — Шостак.
«Крылья Советов» (Москва) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Вяткин — 2 (Миргород), 16:14 — 1:0. Горнушечкин — 3 (бол., Кузьмин, Сапельников), 33:01 — 1:1. Соболевский — 1 (бол., Катаев, Проскурнин), 56:02 — 1:2.
Вратари: Кадочников (58:29) — В. Бринкман.
«ХК Рига» (Рига) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Коковин — 7 (Несветаев, Усманов), 10:31 — 0:1. Скрастиньш — 4 (Лигис, Синегубов), 21:22 — 1:1. Шваненбергс — 16 (бол., Федоров, Бергманис), 37:56 — 2:1. Несветаев — 3 (бол., Копылов), 46:25 — 2:2.
Победный буллит: Коковин.
Вратари: Бруверис — Задорожный.