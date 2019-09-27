«Тайфун» и «ОРДЖИ Юниор» устроили триллер в МХЛ: в матче заброшено 13 шайб

«Тайфун» вырвал победу у «ОРДЖИ Юниор» в матче регулярного чемпионата МХЛ — 7:6. Уссурийский клуб лидировал большую часть игры, китайская команда смогла сравнять счет в третьем периоде, затем пропустила две шайбы и сократила отставание до минимума за минуту до конца третьего периода.

«ОРДЖИ-Юниор» проиграл все 10 игр со старта сезона и не набрал ни одного очка.

МХЛ

Регулярный чемпионат

«Реактор» (Нижнекамск) — «Ирбис» (Казань) — 6:4 (2:2, 0:1, 4:1)

Голы: Паранин — 5 (Хайруллов, Чивилев), 4:02 — 1:0. Чивилев — 6 (бол., Паранин, Мотыгуллин), 7:56 — 2:0. Булатов — 1 (Бровкин), 12:39 — 2:1. И. Шабанов — 2 (бол., Четвериков, Кувардин), 19:50 — 2:2. Гизатуллин — 5 (Зайцев, Крутов), 37:03 — 2:3. Валеев — 2 (Полькин), 43:25 — 3:3. Буцаев — 4 (Михайлов), 43:54 — 4:3. Крутов — 1 (Зайцев), 46:08 — 4:4. Торопов — 2 (Михайлов, Валеев), 51:11 — 5:4. Михайлов — 1 (бол., Валеев, Шутов), 56:03 — 6:4.

Вратари: Озолин — Ахтямов.

«Рига» — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Буцениекс — 5 (бол., Федоров, Синегубов), 3:32 — 1:0. Прижевойтс — 4 (бол., Трасташенков), 6:10 — 2:0. Долишня — 1 (Баснев, Бозунов), 26:08 — 2:1.

Вратари: Ворис — Колупаев.

«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Тайфун» (Уссурийск) — 6:7 (0:2, 3:3, 3:2)

Голы: Бунов — 4 (Пасманик, Раров), 4:24 — 0:1. Бунов — 5 (Ереметько, Раров), 14:33 — 0:2. Ивашкин — 3 (Ярошенко, Сериков), 26:17 — 1:2. Бунов — 6 (Дробин, Раров), 27:11 — 1:3. Ярошенко — 2 (Ивашкин, Ван Цзин), 29:07 — 2:3. Елизаров — 4 (Терещенко, Дробин), 30:28 — 2:4. Сериков — 2 (Ярошенко, Ивашкин), 31:53 — 3:4. Раров — 2 (Ереметько), 32:41 — 3:5. Сериков — 3 (бол., Ивашкин, Сотский), 45:37 — 4:5. Корбит — 5 (бол., Ван Цзин), 46:11 — 5:5. Лапшин — 2 (Донцов, Сычушкин), 50:14 — 5:6. Дробин — 3 (Бунов), 53:16 — 5:7. Корбит — 6 (бол., Сериков, Ван Цзин), 59:01 — 6:7.

Вратари: Цяо Кевин (58:40 — 59:01, 59:11) — Гамов.