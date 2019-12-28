«Стальные лисы» во второй раз подряд всухую победили «Кузнецких медведей»

В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Стальные лисы» принимали «Кузнецких медведей». Хозяева победили со счетом 6:0.

Накануне соперники также провели матч в Магнитогорске. И тогда «Стальные лисы» также выиграли всухую — 4:0.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Амурские тигры» (Хабаровск) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 9:2 (3:1, 2:1, 4:0)

Голы: Ю. Кожухов — 13 (Иванов), 0:31 — 1:0. Иванов — 4 (Тараканов, И. Кожухов), 4:55 — 2:0. Коротких — 6 (Дан. Федоров, Раденко), 6:02 — 3:0. Буяльский — 1 (бол., Сергиевский, Седов), 18:23 — 3:1. Ю. Кожухов — 14 (Никитин, И. Кожухов), 23:11 — 4:1. Тараканов — 1, 26:35 — 5:1. Ковалев — 3 (бол., Селин, Хоу Юйян), 32:15 — 5:2. Линник — 12 (Никитин, И. Кожухов), 43:13 — 6:2. Антонов — 2 (Бабушкин), 45:51 — 7:2. Ю. Кожухов — 15 (Бабушкин, И. Кожухов), 56:39 — 8:2. Можаров — 6 (Бабушкин), 58:45 — 9:2.

Вратари: Шиянов (Н.А. Федоров, 32:15) — Зиновенко (Ху Хаожань, 40:00).

Судьи: Морозов, Прусов.

28 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Голы: Пензин — 1 (бол., Господынько, Корешков), 4:51 — 1:0. Пятин — 8 (Шешин, Хайруллин), 14:57 — 2:0. Шешин — 21 (мен., Пятин), 21:56 — 3:0. Шешин — 22 (бол., Пятин), 31:21 — 4:0. Сахаров — 16 (Пятин, Хайруллин), 49:44 — 5:0. Мозякин — 5 (Олейников), 50:35 — 6:0.

Вратари: Моисеев — Кузьмин (Кузнецов, 34:48).

Судьи: Литвинов, Отмахов.

28 декабря. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

«Авто» (Екатеринбург) — «Омские ястребы» (Омск) — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Голы: Заседа — 1 (Яремчук), 11:38 — 0:1. Седов — 5 (Сибиряков, Салов), 14:12 — 1:1. Суслов — 11 (бол., Романов, Зайцев), 27:07 — 2:1. Грицюк — 18 (бол., Спиценко, Чинахов), 28:46 — 2:2. Заседа — 2 (бол., Денисевич), 35:43 — 2:3. Заседа — 3 (Асташевский, Гацко), 39:59 — 2:4. Журавлев — 3 (бол., Зайцев, Лоза), 47:46 — 3:4. Заседа — 4 (Аликов), 50:34 — 3:5.

Вратари: Романов — Дианов.

Судьи: Смирнов, Степанищев.

28 декабря. Екатеринбург. КРК «Уралец».

«Белые медведи» (Челябинск) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 5:4 ОТ (2:0, 0:3, 2:1, 1:0)

Голы: Лукин — 10, 0:35 — 1:0. Сапожников — 5 (Яковлев, Удот), 14:55 — 2:0. Давыдов — 6 (Дубакин), 20:59 — 2:1. Потапов — 18 (Никишанин, Варенник), 23:08 — 2:2. Потапов — 19 (Никишанин), 27:14 — 2:3. Нероев — 3, 46:04 — 3:3. Аксенов — 3, 53:46 — 4:3. Никишанин — 16, 54:15 — 4:4. Нероев — 4 (Зиновьев, Аксенов), 63:59 — 5:4.

Нереализованный буллит: Зайцев (Белые медведи), 42:55 (Вратарь).

Вратари: Горбунов — Щербаков.

Судьи: Саутин, Сюрдяев.

28 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

«Ладья» (Тольятти) — «Ирбис» (Казань) — 0:9 (0:1, 0:1, 0:7)

Голы: Зайцев — 2 (Галимзянов, Шабанов), 5:17 — 0:1. Булатов — 7 (бол., Купчихин, Крутов), 32:57 — 0:2. Валеев — 1 (бол., Булатов, Купчихин), 41:11 — 0:3. Комков — 9 (бол., Ситдиков, Крутов), 44:49 — 0:4. Христанов — 4 (Тимиров), 45:30 — 0:5. Мухин — 10 (Кателевский), 46:13 — 0:6. Купчихин — 3 (Булатов, Крутов), 46:54 — 0:7. Галимзянов — 7 (Любчич, Шабанов), 55:15 — 0:8. Крутов — 10 (Булатов, Комков), 57:50 — 0:9.

Вратари: Забродин (Кулаков, 45:30) — Ахтямов.

Судьи: Назаров, Ханов.

28 декабря. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».

«Капитан» (Ступино) — «Тайфун» (Уссурийск) — 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Голы: Кулагин — 5 (Рогушин), 22:45 — 1:0. Бунов — 18 (Овечкин, Пасманик), 25:28 — 1:1. Енин — 1 (Рогушин, Дорофеев), 28:33 — 2:1. Бунов — 19 (Терещенко, Пасманик), 39:18 — 2:2. Рыбин — 7 (Рогушин), 46:13 — 3:2. Лапшин — 16 (Овечкин), 49:02 — 3:3. Елизаров — 7 (Ужегов, Рогозин), 59:09 — 3:4.

Вратари: Плешков (59:17) — Синегубкин.

Судьи: Томилов, Шевчук.

28 декабря. Ступино. ЛД им. В.Боброва.

«Локо» (Ярославль) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 4:5 Б (0:0, 2:1, 2:3, 0:0, 0:1)

Голы: Дарьин — 9 (Николаев, Гуськов), 32:41 — 1:0. Шумилин — 9 (Соловьев, Горячев), 38:25 — 2:0. Кузнецов — 6 (Жабреев, Рашевский), 39:43 — 2:1. Гутик — 8 (Тесанов), 43:30 — 3:1. Шаборшин — 3 (бол., Жабреев, Рашевский), 48:57 — 3:2. Яковлев — 10 (Анисимов, Буруянов), 55:09 — 3:3. Березкин — 13 (бол., Лукичев, Дяденькин), 56:27 — 4:3. Рашевский — 24 (Большаков, Мишарин), 56:53 — 4:4.

Победный буллит: Яковлев.

Вратари: Гуськов — Чуфаров.

Судьи: Арзамазов, Заболотнев.

28 декабря. Ярославль. МФСК «Локомотив».

«Русские витязи» (Чехов) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Курилкин — 5 (Жеребкин), 24:06 — 0:1. Гончаров — 12 (Бардаков), 31:15 — 1:1. Бозунов — 11 (Глухарев), 42:41 — 1:2.

Вратари: Чечелев (59:38) — Колупаев.

Судьи: Гайнуллин, Тихомиров.

28 декабря. Чехов. ЛХЦ «Витязь».

«Крылья Советов» (Москва) — «ХК Рига» (Рига) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Билялов — 16 (Погонченков, Гуськов), 0:37 — 1:0. Лигис — 7 (Ошениекс, Пика), 41:03 — 1:1. Синегубов — 7, 46:14 — 1:2.

Вратари: Попов (58:27) — Ворис.

Судьи: Комаров, Красотин.

28 декабря. Москва. УДС «Крылья Советов».

«МХК Атлант» (Мытищи) — «МХК Динамо» (Москва) — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Бабасев — 1 (Кулаковский, Мошкин), 2:00 — 0:1. Никоноров — 6 (Михайлов), 6:56 — 0:2. Смирнов — 6 (Новиков), 25:31 — 0:3. Силантьев — 2 (бол., Усманов, Несветаев), 30:21 — 1:3. Косолапов — 8 (Кисаков, Лазутин), 48:44 — 1:4. Кацевич — 5 (Тринеев, Смирнов), 49:08 — 1:5.

Вратари: Клоберданец (Фомин, 6:56) — Моторыгин.

Судьи: Коршак, Хуторов.

28 декабря. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».

«Спутник» (Альметьевск) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Голы: Сизиков — 9 (Резанов), 1:07 — 1:0. Немчинов — 3 (Атанасов), 21:49 — 1:1. Гизатуллин — 10, 29:22 — 2:1. Чусовитин — 7 (бол., Попов), 34:25 — 2:2. Сенотов — 4 (Попов), 37:15 — 2:3.

Вратари: Насыров (58:53) — Кузмаул.

Судьи: Милованов, Якимов.

28 декабря. Альметьевск. ДС «Юбилейный».

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва) — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Долгопятов — 10 (Корбит), 1:54 — 0:1. Жук — 15 (бол., Яруллин, Бринкман), 17:55 — 1:1. Алтыбармакян — 12 (бол., Яруллин, Цыплаков), 19:50 — 2:1. Полтапов — 2 (Зуган, Кузьминов), 35:20 — 2:2. Гордин — 20 (Шеховцов), 60:44 — 3:2.

Вратари: Д. Николаев — Скотников.

Судьи: Самарин, Якас.

28 декабря. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».

«Алмаз» (Череповец) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Богатов — 7 (Гуслистов), 5:40 — 1:0. Борисов — 4 (бол., Коромыслов, Горнушечкин), 18:23 — 1:1. Капустин — 9 (Егоров, Рогов), 26:29 — 2:1. Неволин — 11 (Луховской, Чижиков), 35:10 — 3:1. Иванцов — 2 (бол., Сапельников, Сычев), 50:23 — 3:2. Калашников — 2 (Егоров, Рогов), 55:18 — 4:2.

Вратари: Рыбалкин — Обыскалов.

Судьи: Багров, Хартин.

28 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

«Сарматы» (Оренбург) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Бархаткин — 15, 0:41 — 1:0. Никулин — 10 (Растворов, Алексеев), 2:58 — 1:1. Шавин — 10 (мен., Никонов), 19:49 — 1:2. Алексеев — 9 (Роганов, Растворов), 38:13 — 1:3. Никулин — 11, 44:37 — 1:4.

Вратари: Бородкин (Гилев, 40:00) — Меньшатов.

Судьи: Лерке, Хажиев.

28 декабря. Оренбург. ЛД «Звездный».