«Спутник» в серии буллитов одолел «Толпар»

В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Спутник» принимал «Толпар». Основное время встречи закончилось вничью. Исход матча решался в серии буллитов, где точнее были игроки «Спутника».

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Ирбис» (Казань) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Климов — 3 (Христанов), 16:59 — 1:0. Шайхмедденов — 7 (Александров, Евлоев), 21:25 — 1:1.

Победный буллит: Галимзянов.

Вратари: Мосин (Ахтямов, 65:00) — Калмыков.

Судьи: Зосимов, Сюрдяев.

6 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

«Спутник» (Альметьевск) — «Толпар» (Уфа) — 6:5 Б (4:0, 0:4, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Гизатуллин — 11 (Вяткин, Шарипов), 2:55 — 1:0. Ахметзянов — 6 (Ковтун), 6:33 — 2:0. Мельников — 10 (Беляев, Шолгин), 8:06 — 3:0. Галимов — 10 (Мулюков), 15:04 — 4:0. Пустозеров — 10 (Елизаров), 25:41 — 4:1. Сафин-Трегубов — 6 (Сучков), 28:02 — 4:2. Алалыкин — 17 (бол., Сучков, Сафин-Трегубов), 29:15 — 4:3. Пустозеров — 11, 31:48 — 4:4. Ковтун — 2 (Закиров, Назмутдинов), 46:10 — 5:4. Пустозеров — 12 (бол., Кузнецов), 55:20 — 5:5.

Победный буллит: Закиров.

Вратари: Насыров — Кулешов (Брагинский, 8:06).

Судьи: Арзамазов, Журавлев.

6 февраля. Альметьевск. ДС «Юбилейный».

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Томилов — 1 (Панчук), 39:01 — 1:0. Шапорев — 33 (Лагунов, Волосенков), 42:28 — 1:1.

Победный буллит: Венгрыжановский.

Вратари: Громовик (Меньшатов, 65:00) — Нурек.

Судьи: Лерке, Пронских.

6 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

«Русские витязи» (Чехов) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Голы: Сараев — 6 (Гончаров), 6:33 — 1:0. Сараев — 7 (бол., Смирнов, Демидов), 8:58 — 2:0. Горбушин — 7 (Горнушечкин, Кабуш), 19:16 — 2:1. Гончаров — 16 (Сараев, Смирнов), 20:30 — 3:1. Буренов — 4 (Бусыгин), 20:56 — 4:1. Бардаков — 13 (Дм. Зайцев, Сараев), 27:37 — 5:1. Волокитин — 4, 56:09 — 6:1. Хремкин — 6 (мен.), 58:11 — 6:2.

Вратари: Чечелев — Герасимюк (Мельничук, 8:58).

Судьи: Томилов, Хажиев.

6 февраля. Чехов. ЛХЦ «Витязь».

«Локо» (Ярославль) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)

Голы: Линник — 16 (бол., Кухарев, Коротких), 10:34 — 0:1. Шумилин — 10 (Дяденькин, Самочернов), 14:34 — 1:1. Самочернов — 1 (бол., Лукичев, Дяденькин), 22:51 — 2:1. Смирнов — 16 (Шумилин, Дяденькин), 28:02 — 3:1. Бабушкин — 16 (бол., Кухарев), 30:35 — 3:2. Березкин — 16 (бол., Манин), 31:53 — 4:2. Дарьин — 11 (Николаев, Смирнов), 33:32 — 5:2. Бабушкин — 17 (Кухарев, Коротких), 41:24 — 5:3. Денежкин — 15 (Березкин), 45:32 — 6:3. Березкин — 17 (Денежкин, Манин), 55:07 — 7:3.

Вратари: Горшков — Шиянов.

Судьи: Назаров, Хуторов.

6 февраля. Ярославль. МФСК «Локомотив».

«Алмаз» (Череповец) — «Крылья Советов» (Москва) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Грачев — 8 (Федоров), 4:55 — 1:0. Лапин — 12 (Крутов, Неволин), 38:34 — 2:0. Капустин — 13 (Федоров, Грачев), 46:44 — 3:0.

Вратари: Рыбалкин — Попов.

Судьи: Коршак, Фатихов.

6 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Тайфун» (Уссурийск) — 10:1 (1:1, 4:0, 5:0)

Голы: Горев — 2 (Малухин, Елизаров), 16:29 — 0:1. Галушкин — 7 (Яруллин), 19:31 — 1:1. Цицюра — 3 (мен., Градович), 26:44 — 2:1. Гордин — 33 (бол., Шуйдин, Ромашкин), 33:13 — 3:1. Катаев — 9 (Галушкин, Галиуллин), 38:04 — 4:1. Манин — 9 (Яруллин, Шуйдин), 38:23 — 5:1. Градович — 9 (Цицюра, Алтыбармакян), 40:44 — 6:1. Алтыбармакян — 20 (Цицюра), 43:10 — 7:1. Гордин — 34 (Галиуллин), 47:23 — 8:1. Кровяков — 11 (Иванов), 49:26 — 9:1. Катаев — 10 (Галушкин), 51:29 — 10:1.

Вратари: Ромашкин — Синегубкин (Шаров, 40:00, Синегубкин, 51:29).

Судьи: Майтак, Меньших.

6 февраля. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».

«МХК Динамо» (Москва) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Голы: Звонов — 6 (мен.), 8:15 — 1:0. Никоноров — 8 (Муранов), 12:44 — 2:0. Муранов — 1 (Кацевич, Никоноров), 14:35 — 3:0. Баринов — 3, 29:41 — 4:0. Башлаев — 8 (бол., Ахметвалиев, Жеребкин), 47:24 — 4:1.

Вратари: Куликов — Колупаев (Кузьменко, 14:35).

Судьи: Ведерников, Величко.

6 февраля. Тверь. СК «Юбилейный».

«Капитан» (Ступино) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Рашевский — 32 (Жабреев), 60:13 — 0:1.

Вратари: Скляр — Чуфаров.

Судьи: Саутин, Шувалов.

6 февраля. Ступино. ЛД им. В.Боброва.