«Спартак» стал победителем Западной конференции МХЛ, казанский «Ирбис» — первый на «Востоке»

Московский «Спартак» стал победителем «Золотого» дивизиона Западной конференции МХЛ.

В заключительном матче «красно-белые» победили московское «Динамо» (5:1) и гарантировали себе первое место. В «Серебряном» дивизионе «Запада» победителем стала молодежная команда ЦСКА «Красная Армия».

В «Золотом» дивизионе Восточной конференции первое место занял казанский «Ирбис». В «Серебре» победителем стал уфимский «Толпар».

Плей-офф МХЛ стартует 2 апреля. Предыдущим обладателем Кубка Харламова стал «СКА-1946» из Петербурга.