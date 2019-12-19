«Спартак» прервал победную серию «Локо» из девяти матчей
«Локо» в домашнем матче регулярного чемпионата Париматч-МХЛ проиграл «Спартаку» — 2:3. Ярославцы уступили впервые за 10 встреч.
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«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Звягинцев — 9 (Несветаев), 14:26 — 0:1. Силантьев — 1 (Усманов, Некрасов), 39:55 — 0:2. Башлаев — 6 (бол., Москалев, Ахметвалиев), 53:07 — 1:2. Силантьев — 2 (п.в., Шушин, Усманов), 59:10 — 1:3.
Вратари: Колупаев (58:59 — 59:10) — Задорожный.
Судьи: Анкудинов, Косарезов.
19 декабря. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».
«Амурские тигры» (Хабаровск) — «Капитан» (Ступино) — 4:3 Б (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Гараев — 16 (мен., Понкратов), 11:53 — 0:1. Бабушкин — 12 (бол., Макшеев, Старшинов), 17:39 — 1:1. Бабушкин — 13 (Кожухов, Линник), 19:17 — 2:1. Линник — 11 (бол., Бабушкин, Кожухов), 52:02 — 3:1. Казаков — 14 (Алиев), 54:12 — 3:2. Понкратов — 13 (Кулагин, Рогушин), 54:50 — 3:3.
Победный буллит: Кожухов.
Вратари: Шиянов (Федоров, 54:50) — Скляр (Девяткин, 65:00).
Судьи: Коршак, Шевчук.
19 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».
«Локо» (Ярославль) — «МХК Спартак» (Москва) — 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)
Голы: Чефанов — 1 (Денежкин, Горячев), 4:06 — 1:0. Сигорин — 3 (Чефанов, Денежкин), 16:44 — 2:0. Новрузов — 16 (мен.), 32:49 — 2:1. Маклозян — 6 (бол., Сериков), 36:18 — 2:2. Белов — 4 (бол., Волков, Новрузов), 39:57 — 2:3.
Вратари: Горшков (58:48 — 59:12, 59:27) — Канаев.
Судьи: Зосимов, Кеслер.
19 декабря. Ярославль. МФСК «Локомотив».
«МХК Динамо» (Москва) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Баринов.
Вратари: Жеренко — Чуфаров.
Судьи: Каменщиков, Ханов.
19 декабря. Тверь. СК «Юбилейный».
«Крылья Советов» (Москва) — «Русские витязи» (Чехов) — 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)
Голы: Демидов — 7, 1:35 — 0:1. Бардаков — 11 (Гончаров, Болдин), 13:24 — 0:2. Гончаров — 11 (Болдин, Сараев), 19:06 — 0:3. Ермачихин — 4 (мен.), 31:19 — 1:3.
Вратари: Попов (Кадочников, 20:00, 58:21 — 58:56, 59:19) — Чечелев.
Судьи: Величко, Якас.
19 декабря. Москва. УДС «Крылья Советов».