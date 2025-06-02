«Спартак» подписал новые контракты с чемпионами МХЛ Рыбенком и Жиряковым

«Спартак» объявил о подписании новых контрактов с нападающим Савелием Рыбенком и защитником Владимиром Жиряковым, которые в составе молодежной команды выиграли Кубок Харламова. Соглашения рассчитаны на год.

19-летний Рыбенок в сезоне-2024/25 в 69 матчах набрал 30 (13+17) очков, его признавали лучшим нападающим недели в МХЛ.

19-летний Жиряков в 62 матчах набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «+11».

Кроме того, «Спартак» на два года подписал 19-летнего вратаря Егора Егорова, который в сезоне-2024/25 провел 20 матчей в МХЛ за «Крылья Советов», одержал 7 побед при коэффициенте надежности 3,14 и проценте отраженных бросков 90,4. В 2023 году его выбрал «Калгари» на драфте НХЛ.

«Спартак» в финале Кубка Харламова победил санкт-петербургский СКА-1946 (4-3).