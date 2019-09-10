«Спартак» обыграл московское «Динамо» в МХЛ
«Спартак» одолел московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата МХЛ — 2:0. В другом столичном дерби «Красная Армия» разгромила «Крылья Советов» — 6:0.
МХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Корчагин — 1, 30:49 — 1:0. Легалин — 1 (Мишаков, Лунин), 36:33 — 2:0.
Вратари: Куликов — Моторыгин (59:18).
«Красная Армия» (Москва) — «Крылья Советов» (Москва) — 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
Голы: Корешков — 1 (бол., Аноп, Комиссаров), 21:28 — 1:0. Долгопятов — 1 (бол., Хулапов, Пугачев), 36:02 — 2:0. Грушников — 1 (бол., Хулапов, Пугачев), 36:57 — 3:0. Кузьминов — 1 (Черный, Зуган), 46:57 — 4:0. Кузьминов — 2 (бол., Макаров, Заруба), 49:56 — 5:0. Зуган — 1 (Кузьминов), 59:52 — 6:0.
Вратари: Скотников (49:50 — 50:00) — Кадочников (Попов, 47:53).
«Русские витязи» (Чехов) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 8:0 (2:0, 2:0, 4:0)
Голы: Замбахидзе — 1 (бол., Крыль), 2:49 — 1:0. Зинченко — 3, 14:54 — 2:0. Зотов — 1 (Демидов, Агафонов), 27:49 — 3:0. Замбахидзе — 2 (Сараев), 35:29 — 4:0. Кондырев — 2 (Зубов), 42:21 — 5:0. Зинченко — 4 (Демидов), 46:36 — 6:0. Демидов — 1 (Зинченко, Смирнов), 49:29 — 7:0. Дм. Зайцев — 1 (буллит), 57:59 — 8:0.
Вратари: В. Зайцев (Чечелев, 29:51) — Раяла (Ху Хаожань, 29:51).
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Тайфун» (Уссурийск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: С. Анисимов — 1 (Большаков), 0:18 — 1:0. Яковлев — 1 (бол., Большаков, Шаборшин), 31:39 — 2:0. Бунов — 2 (Дробин), 38:16 — 2:1. Яковлев — 2 (п.в., Рогозин), 58:49 — 3:1. С. Анисимов — 2 (Буруянов, Большаков), 59:21 — 4:1.
Вратари: Ершов — Гамов (58:24 — 58:49).
«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Михнин — 3 (Шуйдин), 17:24 — 1:0. Михнин — 4 (бол., Шуйдин), 26:52 — 2:0. Купцов — 1, 42:28 — 2:1.
Нереализованный буллит: Шуйдин (СКА-Варяги), 15:50 (Вратарь).
Вратари: Обыскалов — Колупаев (59:22).
«Капитан» (Ступино) — «Рига» — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Казаков — 5, 3:33 — 1:0. Шваненбергс — 2 (Буцениекс), 16:40 — 1:1. Забусов — 1 (бол., Синегубов, Шваненбергс), 19:15 — 1:2. Казаков — 6, 37:47 — 2:2. Синегубов — 1 (Галимов, Федоров), 48:16 — 2:3.
Вратари: Михайлов (59:40) — Бруверис.
«Атлант» (Мытищи) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 5:3 (1:3, 0:0, 4:0)
Голы: Кареев — 2 (мен., Шушин), 10:33 — 1:0. Бабушкин — 1 (мен.), 12:52 — 1:1. Мерецкий — 1 (Рашидуллин), 16:19 — 1:2. Бабушкин — 2 (Линник, Рашидуллин), 19:44 — 1:3. Коковин — 1 (Шмелев, Кабанов), 49:14 — 2:3. Герганкин — 2 (бол., Шушин), 53:11 — 3:3. Демидов — 1 (Н. Миллер, Звягинцев), 53:34 — 4:3. Коковин — 2 (Канаев), 54:29 — 5:3.
Вратари: Клоберданец — Черкашин.