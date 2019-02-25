"Спартак" и питерское "Динамо" выиграли в МХЛ у "Чайки" и московского "Динамо" со счетом 7:0

Два из трех матчей игрового дня в регулярном чемпионате МХЛ завершились со счетом 7:0. Сперва с таким счетом "Спартак" разгромил "Чайку", а затем питерское "Динамо" победило московских одноклубников.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 7:0 (0:0, 5:0, 2:0)

Голы: Пивовар - 6 (бол., Шабловский, Тришин), 27:15 - 1:0. Шалагин - 44 (бол., Леванов), 29:58 - 2:0. Шалагин - 45 (бол., Шабловский, Пивовар), 30:43 - 3:0. Корчагин - 9 (Миллер), 31:16 - 4:0. Шалагин - 46 (Шабловский), 38:35 - 5:0. Новрузов - 10 (Авершин), 47:20 - 6:0. Шабловский - 8 (Тришин, Тагиров), 48:12 - 7:0.

Вратари: Сковронский - Евдокимов (Андреев, 30:43).

"Динамо" (Москва) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:7 (0:1, 0:2, 0:4)

Голы: Большаков - 12 (Е. Анисимов), 1:29 - 0:1. Назаревич - 42 (Е. Анисимов, Яковлев), 29:26 - 0:2. Назаревич - 43, 32:51 - 0:3. Жабреев - 20, 40:36 - 0:4. С. Анисимов - 7 (Васильев, Михайлов), 44:32 - 0:5. Васильев - 40 (Михайлов, Кудрявцев), 51:35 - 0:6. Назаревич - 44 (Е. Анисимов, Жиляков), 53:57 - 0:7.

Вратари: Жеренко - Устименко.

"Атланты" (Мытищи) - "Локо" (Ярославль) - 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Рыбаков - 4 (Калинин, Аноховский), 9:27 - 0:1. Демидов - 1 (бол., Горев, Бобров), 10:33 - 1:1. Силантьев - 21 (бол., Гончарук, Смирнов), 14:18 - 2:1. Слепец - 10 (бол.), 37:06 - 2:2. Слепец - 11, 63:17 - 2:3.

Вратари: Фомин - Окоряк.