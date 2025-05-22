«Спартак» долетел до Санкт-Петербурга на матч финальной серии Кубка Харламова

«Спартак» сообщил о выполнении отложенного авиарейса в Санкт-Петербург, где 22 мая пройдет шестой матч финальной серии Кубка Харламова против «СКА-1946».

Пресс-служба клуба показала видео, на котором игроки выходят из приземлившегося самолета в Санкт-Петербурге.

Изначально команда должна была вылететь в Санкт-Петербург вчера, 21 мая. Однако в Москве были введены ограничения в аэропортах, разрешение на вылет так и не было получено.

Шестой матч плей-офф МХЛ начнется в 19.45 по московскому времени. «Спартак» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2.