Совет директоров МХЛ может утвердить принятие еще двух новичков лиги к июню

Совет директоров Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) может утвердить новых участников чемпионата к началу июня.

«У нас на данный момент совет директоров утвердил две новые команды: «Академия Михайлова — Юниор» и «СКА-ГУОР Карелия». Не секрет, что у нас изъявили желание участвовать еще два клуба: один белорусский из Бобруйска и «Красноярские Рыси». Мы сейчас анализируем тот пакет документов, который необходим для принятия в Молодежную хоккейную лигу, и дальше будем собирать совет директоров, чтобы он утвердил эти кандидатуры по тем документам, которые у нас есть», — сказал вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов ТАСС.

Гуськов также сообщил, когда совет директоров может утвердить новые команды.

«Точная информация будет к концу мая — началу июня. Вероятно, все четыре клуба будут, но я не раз говорил, что есть прогноз на увеличение, и он сбылся. Это та схема, которую мы разрабатывали, для такого количества клубов», — подчеркнул он.