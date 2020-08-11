«Снежные Барсы» не примут участия в сезоне-2020/21 МХЛ в связи с эпидемиологической ситуацией и продлением карантина в Казахстане, сообщает пресс-служба МХЛ.

— Хоккейный клуб «Барыс» сообщил о том, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции молодежная команда «Снежные Барсы» не сможет принять участие в чемпионате МХЛ сезона 2020/2021, — говорится на официальном сайте МХЛ. — В связи эпидемиологической ситуацией и продлением карантина в Казахстане было принято решение об участии «Снежных Барсов» во внутренних соревнованиях — чемпионате Казахстана по хоккею. Хоккейный клуб «Барыс» надеется на скорейшее разрешение эпидемиологической ситуации и рассчитывает на возвращение в чемпионат МХЛ в сезоне 2021/2022. Об изменениях в календаре в связи со снятием «Снежных Барсов» с турнира будет сообщено дополнительно.