Хоккей
МХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
МХЛ

12 октября, 19:45

Скорая помощь в Новосибирске отказалась забирать получившего травму хоккеиста «Толпара»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Скорая помощь отказалась забирать травмированного хоккеиста.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Старший тренер «Толпара» Владимир Потапов рассказал об инциденте, который произошел после того, как защитник уфимцев Дмитрий Табатадзе получил травму в матче против «Сибирских Снайперов» в МХЛ.

По словам Потапова, местная бригада скорой помощи отказалась везти игрока на обследование, сославшись на закончившееся время оплаты.

«Я бы хотел обратить внимание на случившуюся ситуацию! Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты. С таким отношением сталкиваемся впервые. Необходимо, чтобы лига обратила на это внимание!» — приводит слова Потапова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Тренер добавил, что на данный момент игрок находится под наблюдением клубного врача. В клубе ждут результатов обследования.

Матч состоялся 12 октября и закончился победой «Снайперов» после буллитов со счетом 6:5.

«Толпар» с 15 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции МХЛ. В следующем матче уфимцы на выезде сыграют с «Кузнецкими Медведями» 14 октября.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/vladimir-potapov-skoraya-pomoshch-khozyaev-otkazalas-vezti-nashego-igroka-v-bolnitsu-na-diagnostiku/
ХК Толпар
МХЛ
22
3
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Красной Армии» Дуда впервые удален в МХЛ

В «Толпаре» объяснили, почему скорая помощь отказалась забирать травмированного игрока
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости