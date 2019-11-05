«СКА-Варяги» пропустили 8 шайб от «Тайфуна»

«Тайфун» в матче регулярного чемпионата Париматч-МХЛ разгромил «СКА-Варягов» — 8:2. В другой встрече «Красная Армия» победила «Амурских тигров» — 5:0.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Тайфун» (Уссурийск) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 8:2 (3:1, 3:1, 2:0)

Голы: Козлов — 4 (Трапезников, Терещенко), 5:21 — 1:0. Пасманик — 4 (Ужегов), 5:32 — 2:0. Кузьмин — 2 (Проскурнин, Горбушин), 8:18 — 2:1. Дробин — 6 (бол., Терещенко, Пасманик), 17:53 — 3:1. Поносов — 7, 24:50 — 4:1. Кудряшов — 3 (Хремкин), 32:24 — 4:2. Сычушкин — 2 (Поносов, Овечкин), 33:16 — 5:2. Малухин — 8 (Ужегов), 37:02 — 6:2. Шушков — 4 (бол., Терещенко), 53:12 — 7:2. Поносов — 8, 55:50 — 8:2.

Вратари: Синегубкин — Хвостов (Обыскалов, 5:32).

Судьи: Абросимов, Косарезов.

5 ноября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Кузнецов — 1 (Рашевский), 24:45 — 0:1. Курилкин — 2 (Ткачев, Кнауб), 30:53 — 1:1. Баснев — 6 (Долишня), 43:47 — 2:1. Захаров — 3 (бол., Коханин), 49:57 — 2:2. Чеботарев — 5 (Курилкин), 64:49 — 3:2.

Вратари: Колупаев — Чуфаров.

Судьи: Ведерников, Шевчук.

5 ноября. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».

«Амурские тигры» (Хабаровск) — «Красная Армия» (Москва) — 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Голы: Аноп — 3 (бол., Калиниченко), 10:18 — 0:1. Черный — 1 (Хулапов), 29:33 — 0:2. Шапошников — 2 (бол., Черный, Шафеев), 46:38 — 0:3. Корбит — 3 (Долгопятов), 47:26 — 0:4. Шамшурин — 1 (бол., Кузьминов, Недилько), 58:24 — 0:5.

Вратари: Федоров — Киселев.

Судьи: Величко, Саутин.

5 ноября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

«Спутник» (Альметьевск) — «Белые медведи» (Челябинск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Абрамов — 1 (Зиновьев, Аксенов), 24:52 — 0:1. Коротков — 4 (бол., Фадеев, Закиров), 42:14 — 1:1. Лукин — 3, 61:10 — 1:2.

Вратари: Насыров — Горбунов.

Судьи: Гайсин, Кондратьев.

5 ноября. Альметьевск. ДС «Юбилейный».

«Реактор» (Нижнекамск) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Паранин — 10 (бол., Мотыгуллин, Шафигуллин), 1:44 — 1:0. Мустафин — 2 (Хайруллов, Барсуков), 12:34 — 2:0. Болсуновский — 2 (Варагян), 23:59 — 2:1. Валеев — 3 (Михайлов, Шафигуллин), 34:47 — 3:1.

Вратари: Озолин — Моисеев.

Судьи: Арзамазов, Каменщиков.

5 ноября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Капитан» (Ступино) — 1:5 (1:4, 0:0, 0:1)

Голы: Понкратов — 8 (Коршиков, Гараев), 5:18 — 0:1. Дорофеев — 2, 6:12 — 0:2. Тютчев — 4 (Ю. Кожухов, Сурканов), 7:52 — 0:3. Клавдиев — 7 (У Хаомяо, Давыдкин), 16:26 — 1:3. Пяткин — 3 (Гараев, Понкратов), 18:21 — 1:4. Гараев — 7 (бол., Рогушин, Коршиков), 53:48 — 1:5.

Вратари: Ху Хаожань (Акмурзин, 18:21) — Плешков.

Судьи: Зосимов, Майтак.

5 ноября. Ступино. ЛД им. В.Боброва.

«Крылья Советов» (Москва) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Голы: Николаев — 1 (Новиков, Копылов), 2:50 — 0:1. Коковин — 5 (Звягинцев, Несветаев), 34:06 — 0:2. Зубчинский — 4 (бол., Билялов, Гуськов), 36:02 — 1:2. Усманов — 2 (Копылов), 41:43 — 1:3. Несветаев — 2 (Борисенко), 47:15 — 1:4. Билялов — 7 (Погонченков, Гуськов), 54:12 — 2:4. Старков — 2 (бол., п.в., Усманов), 59:59 — 2:5.

Вратари: Попов (57:17 — 58:39, 59:50 — 59:59) — Задорожный.

Судьи: Меньших, Морозов.

5 ноября. Москва. УДС «Крылья Советов».

«ХК Рига» (Рига) — «Русские витязи» (Чехов) — 4:5 (3:3, 0:2, 1:0)

Голы: Трасташенков — 2 (Скрастиньш, Спилва), 1:34 — 1:0. Демидов — 5 (бол., Смирнов, Кондырев), 7:33 — 1:1. Кондырев — 7 (бол., Сараев, Смирнов), 8:14 — 1:2. Бардаков — 7, 8:31 — 1:3. Трасташенков — 3 (Скрастиньш), 11:02 — 2:3. Ошениекс — 3 (бол., Федоров, Буцениекс), 15:16 — 3:3. Дм. Зайцев — 5 (бол., Бардаков, Бакластов), 22:51 — 3:4. Зинченко — 8 (Бакластов, Волокитин), 30:45 — 3:5. Н. Матейко — 1 (Шваненбергс, Буцениекс), 47:16 — 4:5.

Вратари: Ворис (Бруверис, 40:00, 59:49) — Шиянов (Шабулин, 14:19).

Судьи: Бакин, Жаирбаев.

5 ноября. Пиньки. Инбокс-Холл.