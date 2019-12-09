«СКА-Варяги» по буллитам уступил «СКА-1946»
В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «СКА-Варяги» по буллитам уступил «СКА-1946» (2:3 Б).
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«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Шешин — 16 (бол., Хайруллин), 2:17 — 0:1. Шайхмедденов — 5 (Джумагулов), 4:36 — 1:1. Кузнецов — 1 (Гусев, Пятин), 32:13 — 1:2. Варагян — 7 (Касалинский, Захаров), 46:10 — 1:3. Варагян — 8 (Захаров, Касалинский), 49:07 — 1:4.
Вратари: Калмыков — Моисеев.
Судьи: Красотин, Якимов.
9 декабря. Нур-Султан. ДС «Казахстан».
«Русские витязи» (Чехов) — «Крылья Советов» (Москва) — 1:4 (0:4, 1:0, 0:0)
Голы: Климкин — 2, 1:45 — 0:1. Билялов — 10 (бол., Порошин, Погонченков), 8:26 — 0:2. Иванов — 3, 15:19 — 0:3. Зубчинский — 9 (мен.), 18:55 — 0:4. Гончаров — 8 (Храпский), 32:00 — 1:4.
Вратари: Чечелев — Попов.
Судьи: Барышев, Хартин.
9 декабря. Чехов. ЛХЦ «Витязь».
«МХК Спартак» (Москва) — «Локо» (Ярославль) — 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
Голы: Николаев — 14, 8:52 — 0:1. Круженков — 3 (Львутин, Холькин), 15:49 — 1:1. Никулин — 8 (Чефанов), 16:39 — 1:2. Денежкин — 6 (Бычков), 32:49 — 1:3. Смирнов — 14 (Бычков, Манин), 39:41 — 1:4. Авершин — 4, 50:56 — 2:4.
Вратари: Ботов — Окоряк.
Судьи: Величко, Купцов.
9 декабря. Воскресенск. ЛДС «Подмосковье».
«Красная Армия» (Москва) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Голы: Голощапов — 1 (бол., Климов, Солопанов), 7:05 — 1:0. Климов — 15 (бол., Солопанов), 19:42 — 2:0. Корешков — 5 (Шапошников, Пугачев), 21:34 — 3:0. Росляков — 3 (Корбит), 33:37 — 4:0. Курилкин — 4, 39:13 — 4:1.
Вратари: Киселев — Колупаев (Кузьменко, 33:37).
Судьи: Бестужев, Журавлев.
9 декабря. Москва. ЛДС ЦСКА.
«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «МХК Динамо» (Москва) — 7:3 (0:1, 4:2, 3:0)
Голы: Бицадзе — 4 (Зайцев, Кисаков), 17:36 — 0:1. Кузнецов — 4 (Жабреев), 22:44 — 1:1. Новиков — 2 (Кисаков, Прибыльский), 24:05 — 1:2. Звонов — 2 (Кулаковский, Тринеев), 24:55 — 1:3. Поносов — 11 (Власов, Калмыков), 25:27 — 2:3. Калмыков — 2 (Власов, Шаборшин), 28:35 — 3:3. Большаков — 7 (Васильев, Яковлев), 32:31 — 4:3. Рашевский — 17 (бол., Жабреев, Большаков), 42:53 — 5:3. Яковлев — 8 (Большаков, Анисимов), 51:40 — 6:3. Рашевский — 18 (Кузнецов), 58:23 — 7:3.
Вратари: Ершов (Чуфаров, 24:55) — Куликов.
Судьи: Лерке, Шувалов.
9 декабря. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный» (малая арена).
«Капитан» (Ступино) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Кожухов — 4 (Бабушкин), 16:38 — 0:1. Гараев — 14 (Рогушин), 20:50 — 1:1. Линник — 10 (Кожухов, Бабушкин), 30:32 — 1:2. Гараев — 15 (бол., Понкратов, Казаков), 37:09 — 2:2. Рыбин — 4 (Ерофеев, Сивчук), 46:52 — 3:2. Бабушкин — 11 (Кожухов, Линник), 51:09 — 3:3.
Победный буллит: Константинов.
Вратари: Скляр — Черкашин.
Судьи: Морозов, Саутин.
9 декабря. Ступино. ЛД им. В.Боброва.
«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Кровяков — 7 (Иванов, Манин), 9:58 — 0:1. Шуйдин — 7 (мен.), 13:33 — 1:1. Иванов — 10 (мен.), 39:54 — 1:2. Шуйдин — 8 (Смирнов, Танков), 46:53 — 2:2.
Победный буллит: Кровяков.
Вратари: Обыскалов — Ромашкин.
Судьи: Андрианов, Жаирбаев.
9 декабря. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
«МХК Атлант» (Мытищи) — «Тайфун» (Уссурийск) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Звягинцев — 7 (Несветаев, Зимин), 12:23 — 1:0. Лапшин — 13 (Малухин), 28:32 — 1:1. Старков — 4 (Борисенко, Силантьев), 52:09 — 2:1. Несветаев — 6 (п.в.), 59:59 — 3:1.
Вратари: Задорожный — Шаров (59:04 — 59:59).
Судьи: Черенков, Чернышов.
9 декабря. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».
«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Алмаз» (Череповец) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Неволин — 10 (Игнатов, Ковтун), 1:46 — 0:1. Чижиков — 11 (Лапин), 34:15 — 0:2. Федоров — 19 (Капустин), 43:51 — 0:3.
Вратари: Пакин — Рыбалкин.
Судьи: Назаров, Светилов.
9 декабря. Дмитров. СК «Дмитров».