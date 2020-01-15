«СКА-1946» забросил 8 шайб «Риге»
«СКА-1946» разгромил «Ригу» в регулярном чемпионате Париматч МХЛ. Армейцы лидируют в таблице Западной конференции.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
Голы: Загидулин — 8 (бол., Сатаров), 10:19 — 1:0. Петросян — 26 (Ершов, Софьин), 12:50 — 1:1. Макаров — 1 (Подшивалов, Волосенков), 13:25 — 1:2. Селиванов — 6 (Шумилов), 18:43 — 2:2. Шапорев — 29 (Петросян), 32:12 — 2:3. Ершов — 2 (бол., Петросян, Шапорев), 36:16 — 2:4. Назаров — 4 (Лагунов, Кизекпаев), 57:08 — 2:5.
Вратари: Кузнецов — Нурек (56:29 — 57:08).
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
Голы: Никишанин — 19 (мен., Потапов), 14:19 — 1:0. Потапов — 23 (Опарко, Овчинников), 24:24 — 2:0. О. Бойко — 10 (Гусейнов), 28:48 — 2:1. Тарасов — 2 (Гусейнов, О. Бойко), 30:32 — 2:2. Никишанин — 20 (Потапов), 35:34 — 3:2. Юров — 15 (Давыдов, Затонских), 36:29 — 4:2. Александров — 13, 56:21 — 4:3.
Вратари: Щербаков — Калмыков (59:13 — 59:33, 59:55).
«Омские ястребы» (Омск) — «Белые медведи» (Челябинск) — 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)
Голы: Заседа — 9 (Грицюк, Яремчук), 1:56 — 1:0. Нероев — 5 (Шварев, Якуценя), 2:41 — 1:1. Прокопенко — 1 (Казаков), 8:20 — 2:1. Берестнев — 11 (Тетерин), 14:18 — 3:1. Прокопенко — 2 (бол., Спиценко), 39:59 — 4:1. Шварев — 12 (Кадышев, Лукин), 48:19 — 4:2.
Вратари: Дианов — Горбунов (Селиверстов, 14:18, 59:45).
«Тюменский легион» (Тюмень) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Баранов — 3, 10:52 — 0:1. Гаркуша — 3, 28:40 — 1:1. Баранов — 4, 49:04 — 1:2. Гололобов — 2 (п.в., Олейников), 59:29 — 1:3.
Вратари: Щетилин (59:17 — 59:29) — Шашков.
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Ладья» (Тольятти) — 6:2 (0:2, 2:0, 4:0)
Голы: Рангаев — 18 (Лотов, Стешенко), 6:50 — 0:1. Петров — 6 (Симонов), 7:04 — 0:2. Сенотов — 5 (Быков, Файзуллин), 32:37 — 1:2. Попов — 7 (Тимошенко, Сенотов), 38:54 — 2:2. Руденко — 12 (Сенотов), 51:32 — 3:2. Попов — 8, 52:45 — 4:2. Воробьев — 10 (бол.), 58:52 — 5:2. Черников — 1 (бол., Попов, Ежов), 59:02 — 6:2.
Вратари: Ступин — Кулаков (59:25).
«Спартак» (Москва) — «Атлант» (Мытищи) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Новрузов — 18 (Чуркин, Маклозян), 0:08 — 1:0. Бородаенко — 10 (Легалин), 7:57 — 2:0. Новрузов — 19 (Сериков, Маклозян), 26:08 — 3:0.
Вратари: Куликов — Задорожный (Фомин, 26:08).
«Ирбис» (Казань) — «Толпар» (Уфа) — 6:5 (0:1, 4:2, 2:2)
Голы: Пашин — 12 (Кузнецов), 15:45 — 0:1. Галимзянов — 9, 24:00 — 1:1. Алалыкин — 16 (мен.), 25:18 — 1:2. Крутов — 12 (бол., Купчихин), 28:47 — 2:2. Купчихин — 5 (бол., Булатов, Крутов), 36:04 — 3:2. Сучков — 16 (Пашин, Козлов), 36:57 — 3:3. Галиаскаров — 15 (Мухин), 37:25 — 4:3. Комков — 11 (бол., Купчихин, Крутов), 46:04 — 5:3. Пустозеров — 9 (Алалыкин, Елизаров), 46:52 — 5:4. Амиров — 3 (бол., Алалыкин, Елизаров), 53:41 — 5:5. Галимзянов — 10 (Полувытнов), 55:44 — 6:5.
Вратари: Ахтямов — Брагинский (59:08).
«Локо» (Ярославль) — «Русские витязи» (Чехов) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Храпский — 7, 41:17.
Вратари: Горшков (58:55) — Чечелев.
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Авто» (Екатеринбург) — 5:4 Б (1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0)
Голы: Платонов — 13 (Алексеев), 9:36 — 1:0. Бухаров — 23 (Захаров, Журавлев), 14:06 — 1:1. Петров — 9 (Шавин, Павликов), 25:37 — 2:1. Копылов — 4 (Баданин), 31:21 — 3:1. Морозов — 11 (Павликов, Шавин), 41:01 — 4:1. Седов — 8 (бол., Салов), 41:42 — 4:2. Бухаров — 24 (бол., Салов, Захаров), 51:33 — 4:3. Бухаров — 25, 58:43 — 4:4.
Победный буллит: Платонов.
Вратари: Меньшатов — Романов (Исаев, 41:01, 58:29 — 58:43).
«Алмаз» (Череповец) — «Капитан» (Ступино) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Неволин — 13 (Чижиков), 4:34 — 1:0. Богатов — 8, 14:37 — 2:0. Кулагин — 6 (Понкратов, Гараев), 28:28 — 2:1. Капустин — 10 (Губин), 44:21 — 3:1.
Вратари: Рыбалкин — Мышев (59:20).
«Динамо» (Москва) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 7:3 (0:0, 5:1, 2:2)
Голы: Косолапов — 9 (бол., Чибриков, Ващилин), 22:05 — 1:0. Сергиевский — 5 (Клавдиев), 22:36 — 1:1. Ващилин — 2 (бол., Чибриков, Косолапов), 26:51 — 2:1. Злодеев — 9 (мен., Дидковский), 29:48 — 3:1. Ромко — 3 (Чибриков), 36:04 — 4:1. Дидковский — 16 (Злодеев, Тринеев), 38:02 — 5:1. Кулаковский — 4 (Парамонов), 45:52 — 6:1. Чибриков — 3 (мен.), 48:14 — 7:1. Седов — 3 (бол., Ковалевич), 53:06 — 7:2. Малмыгин — 1 (Сергиевский, Ковалевич), 56:10 — 7:3.
Вратари: Моторыгин — Зиновенко (Пакин, 38:02, 50:37).
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Рига» — 8:2 (2:0, 3:2, 3:0)
Голы: Гордин — 24 (Поляков, Хуснутдинов), 4:09 — 1:0. Хуснутдинов — 11 (бол., Гордин), 15:15 — 2:0. Градович — 5 (Рычков, Галушкин), 29:00 — 3:0. Лигис — 8 (Пика), 31:39 — 3:1. Гордин — 25 (бол., Поляков), 34:04 — 4:1. Синегубов — 10 (Бергманис), 37:08 — 4:2. Хуснутдинов — 12 (Поляков, Иванов), 39:51 — 5:2. Поляков — 7 (Хуснутдинов, Гордин), 43:57 — 6:2. Иванов — 11 (А. Бринкман, Проскурнин), 55:22 — 7:2. Цыплаков — 17 (мен., Манин, Барабанов), 59:11 — 8:2.
Нереализованный буллит: Кровяков (СКА-1946), 39:25 (Вратарь).
Вратари: Ромашкин — Бруверис.