«СКА-1946» забросил 6 безответных шайб «Атланту»
«СКА-1946» разгромил «Атлант» в матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ — 6:0. Петербуржцы лидируют в таблице Западной конференции.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)
Голы: Пятин — 6 (бол., Хайруллин, Гусев), 24:36 — 1:0. Пятин — 7 (бол., Хайруллин, Захаров), 31:15 — 2:0. Шешин — 20, 37:42 — 3:0. Касалинский — 3 (Хайруллин, Гусев), 38:40 — 4:0. Дубакин — 10 (бол., Опарко, Ромаев), 49:20 — 4:1.
Вратари: Шашков — Щербаков (Нефедов, 37:42).
«Толпар» (Уфа) — «Омские ястребы» (Омск) — 6:4 (1:3, 3:1, 2:0)
Голы: Казаков — 8 (Грицюк, Берестнев), 12:42 — 0:1. Аймурзин — 15 (бол., Голощапов, Газимов), 14:12 — 1:1. Грицюк — 17 (Чинахов, Спиценко), 17:55 — 1:2. Казаков — 9 (Волошин, Берестнев), 18:34 — 1:3. Варлов — 4 (Аймурзин), 22:46 — 2:3. Елизаров — 3 (бол., Баканин, Козлов), 29:51 — 3:3. Сучков — 11 (Кузнецов), 31:47 — 4:3. Чинахов — 15 (Асташевский), 32:22 — 4:4. Аймурзин — 16 (Канашев, Сучков), 48:54 — 5:4. Аймурзин — 17 (Сучков, Кузнецов), 59:48 — 6:4.
Вратари: Брагинский — Дубровский (Дианов, 31:47).
«Белые медведи» (Челябинск) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
Голы: Аксенов — 2 (Зиновьев, Абрамов), 1:13 — 1:0. Рассохин — 2 (Юдин, Селиванов), 3:03 — 1:1. Зиновьев — 13 (бол., Вдовин), 4:42 — 2:1. Голубев — 2 (Маскаев), 31:58 — 2:2. Лукин — 7 (Шварев, Кадышев), 35:00 — 3:2. Селиванов — 4 (Юдин), 35:29 — 3:3. Яковлев — 10 (бол., Аксенов), 41:52 — 4:3. Удот — 9 (Кадышев), 53:56 — 5:3.
Вратари: Горбунов — Кузьмин (Кузнецов, 53:56).
«Авто» (Екатеринбург) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Бухаров — 16 (Журавлев, Захаров), 4:05 — 1:0. Колесников — 7, 34:56 — 2:0. Захаров — 7 (Лоза), 47:42 — 3:0.
Вратари: Сартаков — Щетилин.
«Реактор» (Нижнекамск) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Руденко — 10 (Ежов, Дрягилев), 43:26.
Вратари: Озолин (59:20) — Кузмаул.
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Атлант» (Мытищи) — 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Голы: Жук — 12 (мен., Цицюра), 7:49 — 1:0. Бринкман — 5 (бол., Цицюра, Жук), 12:36 — 2:0. Цицюра — 1 (Алтыбармакян, Градович), 30:35 — 3:0. Хуснутдинов — 9 (Козлов), 30:50 — 4:0. Градович — 2 (Хуснутдинов), 38:33 — 5:0. Цицюра — 2 (Алтыбармакян), 49:06 — 6:0.
Вратари: Ромашкин — Клоберданец.