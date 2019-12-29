«СКА-1946» всухую победил «Красную Армию»
В рамках регулярного чемпионата Париматч МХЛ «СКА-1946» принимал «Красную Армию». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
Хоккей
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Амурские тигры» (Хабаровск) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Голы: Хоу Юйян — 1 (Корбит, Ван Цзин), 8:28 — 0:1. Иванов — 5 (Коротких), 15:26 — 1:1. Линник — 13 (бол., Никитин, И. Кожухов), 26:30 — 2:1. Дан. Федоров — 3 (Коротких), 33:37 — 3:1. И. Кожухов — 9 (Тараканов, Линник), 34:45 — 4:1. Коротких — 7 (Раденко, Бабушкин), 52:04 — 5:1.
Вратари: Н.А. Федоров — Зиновенко (Пакин, 34:45).
Судьи: Морозов, Прусов.
29 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».
«Алмаз» (Череповец) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Ощепков — 3 (Луховской, Чижиков), 25:31 — 1:0. Кузнецов — 6 (Гуслистов, Богатов), 37:35 — 2:0. Борисов — 5 (Катаев, Смирнов), 43:18 — 2:1.
Вратари: Виноградов — В. Бринкман.
Судьи: Багров, Хартин.
29 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Бринкман — 6 (Манин), 58:25 — 1:0. Цыплаков — 14 (п.в., Алтыбармакян, Жук), 59:19 — 2:0.
Вратари: Д. Николаев — Скотников (58:46 — 59:19).
Судьи: Колонутов, Шувалов.
29 декабря. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
«Крылья Советов» (Москва) — «ХК Рига» (Рига) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Голы: Шваненбергс — 21 (Синегубов), 6:49 — 0:1. Иванов — 4 (бол., Погонченков, Билялов), 28:56 — 1:1. Кашафетдинов — 7 (Лебедкин), 29:20 — 2:1. Шваненбергс — 22 (Забусов, Туманов), 32:42 — 2:2. Одиноков — 4 (Миргород, Лебедкин), 42:22 — 3:2. Порошин — 12 (п.в.), 59:58 — 4:2.
Вратари: Кадочников — Ворис (58:22 — 58:37, 58:51 — 59:02, 59:42 — 59:58).
Судьи: Заболотнев, Саутин.
29 декабря. Москва. УДС «Крылья Советов».
«МХК Атлант» (Мытищи) — «МХК Динамо» (Москва) — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голы: Злодеев — 7 (бол., Смирнов), 22:28 — 0:1. Силантьев — 3 (мен., Усманов, Старков), 29:13 — 1:1. Тринеев — 6 (Большаков, Кацевич), 51:46 — 1:2. Старков — 6 (бол., Шушин, Силантьев), 53:44 — 2:2. Тринеев — 7 (бол., Новиков), 58:39 — 2:3.
Вратари: Фомин (59:43) — Моторыгин.
Судьи: Коршак, Хуторов.
29 декабря. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».
«Сарматы» (Оренбург) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)
Голы: Баданин — 2 (Шавин, Морозов), 15:03 — 0:1. Панчук — 7 (мен., Смирнов), 19:39 — 0:2. Алексеев — 10 (бол., Желудков, Никулин), 26:29 — 0:3. Баданин — 3 (бол., Шавин, Морозов), 26:58 — 0:4. Назаров — 9 (бол., Махрин, Драгун), 28:25 — 1:4. Морозов — 8 (Баданин, Желудков), 34:56 — 1:5. Роганов — 1 (мен.), 42:46 — 1:6. Галкин — 3 (бол., Ипатов, Кожевников), 52:42 — 2:6.
Вратари: Бородкин (Гилев, 28:15) — Меньшатов (Синькевич, 51:00).
Судьи: Лерке, Хажиев.
29 декабря. Оренбург. ЛД «Звездный».
«Ладья» (Тольятти) — «Ирбис» (Казань) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Голы: Галиаскаров — 13 (Мухин), 12:08 — 0:1. Галимзянов — 8 (Зайцев), 28:12 — 0:2. Шабанов — 9 (Зайцев, Галимзянов), 34:56 — 0:3. Симонов — 6 (бол., Якутов, Цитцер), 37:49 — 1:3.
Вратари: Кулаков — Ахтямов.Судьи: Назаров, Ханов.
29 декабря. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«Капитан» (Ступино) — «Тайфун» (Уссурийск) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Голы: Барабаш — 1 (Капкин, Хрунин), 10:04 — 0:1. Терещенко — 2 (Хрунин), 17:45 — 0:2. Пасманик — 8 (Овечкин, Бунов), 21:09 — 0:3.
Вратари: Плешков — Шаров.
Судьи: Гайнуллин, Тихомиров.
29 декабря. Ступино. ЛД им. В.Боброва.
«Локо» (Ярославль) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы: Яковлев — 11 (мен.), 24:03 — 0:1. Большаков — 13 (Жабреев, Яковлев), 32:36 — 0:2.
Вратари: Окоряк — Чуфаров.
Судьи: Ведерников, Светилов.
29 декабря. Ярославль. МФСК «Локомотив».
«Русские витязи» (Чехов) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Голы: Денисов — 2 (бол., Ахметвалиев, Глухарев), 4:23 — 0:1. Гончаров — 13 (бол., Буренов, Крыль), 11:07 — 1:1. Урулин — 3 (Кондырев), 48:32 — 2:1. Урулин — 4 (Смирнов), 52:08 — 3:1. Урулин — 5 (бол., Зотов, Кондырев), 56:37 — 4:1. Кнауб — 7 (бол., Москалев, Бедняков), 58:38 — 4:2.
Вратари: Чечелев — Кузьменко.
Судьи: Томилов, Шевчук.
29 декабря. Чехов. ЛХЦ «Витязь».