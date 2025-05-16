«Спартак» обыграл «СКА-1946» и находится в шаге от победы в Кубке Харламова

«Спартак» на выезде победил «СКА-1946» в третьем матче серии финала Кубка Харламова в МХЛ — 3:1.

Дубль у красно-белых оформил Сергей Лукьянцев. Еще одну шайбу забросил Андрей Яриков. Единственный гол хозяев на счету Севастиана Капчука.

«Спартак» одержал третью подряд победу над СКА (3-0 в серии) и находится в шаге от победы в Кубке Харламова. Следующая игра финальной серии состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 мая. Начало — в 17.00 по московскому времени.