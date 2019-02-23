"СКА-1946" разгромил со счетом 8:0 "КРС Хейлунцзян"

"СКА-1946" одержал на выезде разгромную победу над "КРС Хейлунцзян" со счетом 8:0.

Все об МХЛ - здесь

Полностью результаты сегодняшнего игрового дня МХЛ выглядят следующим образом:

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "ХК Рига" (Рига) - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Шваненбергс - 13 (Н. Матейко, Круминьш), 6:11 - 0:1. Вятерс - 2 (Бергс), 25:40 - 0:2.

Вратари: Колупаев - Рауза.

Судья: Хуторов.

23 февраля. Хабаровск. "Платинум-Арена".

"Крылья Советов" (Москва) - "Русские витязи" (Чехов) - 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)

Голы: Замбахидзе - 8 (бол., Рыдченко, Моисеев), 21:44 - 0:1. Ширгазиев - 15 (Пыленков, Кожемякин), 22:57 - 0:2. Ширгазиев - 16 (бол., Кожемякин, Пыленков), 28:06 - 0:3. Глебов - 7 (Кизиков, Кокшаров), 28:39 - 1:3. Глебов - 8 (бол., Пономарев), 38:16 - 2:3. Лялин - 11 (Шутов, Мишкин), 45:13 - 3:3. Кожемякин - 5 (мен., Бардаков), 50:03 - 3:4.

Вратари: Мельников (58:18 - 58:44, 58:55) - Черепанов.

Судьи: Величко, Колонутов.

23 февраля. Москва. УДС "Крылья Советов".

"Снежные барсы" (Астана) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 6:4 (1:0, 3:2, 2:2)

Голы: С-н Данияр - 18 (Гатиятов, Б. Муратов), 19:21 - 1:0. Б. Муратов - 17 (Гатиятов, С-т Данияр), 24:01 - 2:0. Фростов - 4 (Морозов), 26:51 - 2:1. Пленкин - 15 (Богуш, Сизиков), 27:48 - 2:2. Гатиятов - 22 (С-н Данияр, Б. Муратов), 34:40 - 3:2. С-т Данияр - 8 (бол., С-н Данияр, Б. Муратов), 39:03 - 4:2. Шинкарецкий - 2 (бол., Гатиятов, С-н Данияр), 40:56 - 5:2. Пленкин - 16 (Сизиков, Богуш), 47:13 - 5:3. Шайхмедденов - 2 (Александров, Пак), 55:46 - 6:3. Пленкин - 17 (Сизиков, Богуш), 58:26 - 6:4.

Вратари: Еремеев - Синькевич.

Судьи: Арзамазов, Назаров.

23 февраля. Астана. "Барыс-Арена".

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Никишанин - 11 (бол., Садыков, Потапов), 10:28 - 0:1. Шишов - 8 (Лагунов, Чалов), 27:43 - 1:1. Никишанин - 12 (Ромаев), 36:37 - 1:2.

Вратари: Нурек - Щербаков.

Судьи: Кеслер, Матюша.

23 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"КРС Хейлунцзян" (Пекин) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 0:8 (0:3, 0:2, 0:3)

Голы: Ожгихин - 23 (Овечкин, Жук), 3:36 - 0:1. Ожгихин - 24 (Холоденин), 13:45 - 0:2. Ожгихин - 25 (бол., Овечкин, Жук), 15:44 - 0:3. Ожгихин - 26 (Холоденин, Арефьев), 27:41 - 0:4. Жук - 11 (бол., Овечкин, Ожгихин), 31:12 - 0:5. Овечкин - 22 (Ожгихин), 40:39 - 0:6. Жук - 12 (Ожгихин, Арефьев), 43:47 - 0:7. Ибрагимов - 15 (Царюк), 47:42 - 0:8.

Вратари: Красановски - Гибадуллин (Соколов, 40:00).

Судья: Бакин.

23 февраля. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".