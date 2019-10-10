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«СКА-1946» разгромил «ОРДЖИ Юниор»

21:41

«СКА-1946» разгромил «ОРДЖИ Юниор» в матче регулярного чемпионата Париматч-МХЛ.

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Русские витязи» (Чехов) — «Алмаз» (Череповец) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Казаков — 3 (Ковтун, Федоров), 27:51.

Вратари: Чечелев (58:22) — Шостак.

«Рига» — «Динамо» (Москва) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Брызгалов — 5 (Косолапов, Волков), 6:48 — 0:1. Ошениекс — 1 (Скрастиньш, Забусов), 27:52 — 1:1. Косолапов — 5, 61:02 — 1:2.

Нереализованный буллит: Буцениекс (Р), 31:17 (Вратарь).

Вратари: Ворис — Жеренко.

«Капитан» (Ступино) — «Локо» (Ярославль) — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Лукичев — 1 (Николаев), 0:52 — 0:1. Меркулов — 1 (Понкратов, Гараев), 6:30 — 1:1. Манин — 8 (Смирнов, Никулин), 13:14 — 1:2. Козыркин — 1 (Дорофеев, Понкратов), 54:07 — 2:2. Николаев — 8 (Березкин), 61:23 — 2:3.

Вратари: Скляр — Наумов.

«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)

Голы: Манин — 6 (Цыплаков, Яруллин), 3:33 — 0:1. Градович — 1 (Гордин, Кровяков), 11:04 — 0:2. Ван Цзин — 3 (бол., Корбит, Жеребкин), 30:27 — 1:2. Гордин — 5 (Кровяков), 35:51 — 1:3. Галиуллин — 1 (Алексеев, Семыкин), 39:05 — 1:4. Яруллин — 2 (Дутковский, Калмыков), 52:38 — 1:5. Кровяков — 2 (Яруллин, Гордин), 54:50 — 1:6.

Вратари: Пакин (Ху Хаожань, 54:50) — Хвостов.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/mhl/2019-2020/

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