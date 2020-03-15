«СКА-1946» и московское «Динамо» вышли в 1/4 финала Кубка Харламова, победив «Спартак» и «Красную Армию»

«СКА-1946», московское и питерское «Динамо» вышли в четвертьфинал Кубка Харламова. В сериях 1/8 финала клубы прошли «Спартак», «Красную Армию» и «Алмаз» соответственно.

Ранее в четвертьфинал пробились «Омские ястребы», «Ирбис» и «Локо».

Париматч МХЛ

1/8 финала

«Динамо» (Москва) — «Красная Армия» (Москва) — 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Климов — 3 (бол., Грушников, Мингачев), 6:36 — 0:1. Брютов — 1 (бол., Климов), 18:03 — 0:2. Косолапов — 2, 25:20 — 1:2. Брызгалов — 2 (Семенеко, Косолапов), 38:47 — 2:2. Кузьминов — 1, 98:31 — 2:3.

Вратари: Жеренко — Скотников.

Счет в серии: 1-3

«Спартак» (Москва) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Иванов — 1 (А. Бринкман, Демидов), 19:34 — 0:1. Цыплаков — 3 (Манин, Иванов), 23:01 — 0:2. Кравченко — 1 (Шабловский, Круженков), 38:55 — 1:2. Цыплаков — 4 (Баринов), 43:02 — 1:3. Иванов — 2 (п.в., Манин), 59:57 — 1:4.

Вратари: Ботов (58:07 — 59:57) — Д. Николаев.

Счет в серии: 1-3

«Алмаз» (Череповец) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Анисимов — 1, 21:43 — 0:1. Хабаров — 2 (Федоров), 29:39 — 1:1. Герцик — 1 (Капустин, Калашников), 40:56 — 2:1. Анисимов — 2 (Большаков), 48:25 — 2:2. Хабаров — 3 (бол., Рогов, Грачев), 52:52 — 3:2. Жабреев — 3 (Большаков), 59:49 — 3:3. Кузнецов — 2 (Рашевский), 63:24 — 3:4.

Вратари: Рыбалкин — Чуфаров (58:16 — 59:49).

Счет в серии: 1-3