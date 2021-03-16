СК по Ярославской области начал проверку по факту смерти Файзутдинова

Следственные органы начали проверку по факту смерти защитника петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимура Файзутдинова в ярославской больнице после полученной во время матча травмы, информирует пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области.

«Следственными органами следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка по факту получения травмы 19-летним игроком команды МХК «Динамо» города Санкт-Петербурга Тимуром Файзутдиновым в ходе проведения хоккейного матча 12 марта текущего года, в результате которой 16 марта спортсмен скончался», — говорится в сообщении.

О смерти 19-летнего хоккеиста стало известно сегодня. Файзутдинов попал в реанимацию 12 марта, во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против «Локо» (1:5). В игровой ситуации шайба попала ему в голову.

?Следующие игры КХЛ и МХЛ начнут с минуты молчания в память о Тимуре Файзутдинове.