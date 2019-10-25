В рамках регулярного чемпионата Париматч-МХЛ «Сибирские снайперы» по буллитам были сильнее «Тюменского легиона» (4:3 Б).

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Тиханович — 2 (Богданов, Червин), 17:03 — 0:1. Попов — 1 (Гундырев, Борисюк), 23:22 — 1:1. Верхорубов — 5 (Юров, Затонских), 27:59 — 2:1. Ляпустин — 3 (Васюков), 35:23 — 2:2. Головин — 9 (Цибин), 52:37 — 2:3. Овчинников — 5 (Ефремов, Потапов), 54:38 — 3:3.

Победный буллит: Юров.

Вратари: Щербаков — Гущин.

Судьи: Хуторов, Шевчук.

25 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Омские ястребы» (Омск) — 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)

Голы: Чинахов — 10 (мен.), 4:11 — 0:1. Мигур — 3 (бол., Тетерин, Берестнев), 8:00 — 0:2. Черников — 2 (Машков), 9:05 — 0:3. Юдин — 7 (Хрунин), 12:53 — 1:3. Асташевский — 7 (Елизаров, Чинахов), 21:01 — 1:4. Казаков — 5 (Мигур, Берестнев), 21:25 — 1:5. Грицюк — 9 (Елизаров, Асташевский), 32:38 — 1:6. Сизиков — 5 (Соколов), 34:12 — 2:6. Хрунин — 5 (Юдин), 55:07 — 3:6.

Вратари: Кузнецов (Кузьмин, 13:19) — Дубровский.

Судьи: Бакин, Барулин.

25 октября. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Сахаров — 10 (Господынько, Буйван), 15:10 — 1:0. Господынько — 5 (Сахаров, Шешин), 18:39 — 2:0. Сахаров — 11 (Антипин, Шешин), 26:52 — 3:0. Попов — 1 (Воробьев, Денисов), 35:29 — 3:1. Немчинов — 1 (Атанасов), 37:44 — 3:2. Господынько — 6 (Шешин), 59:27 — 4:2.

Вратари: Шашков — Кузмаул.

Судьи: Гайнуллин, Фатихов.

25 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

«Толпар» (Уфа) — «Спутник» (Альметьевск) — 6:5 (5:1, 0:2, 1:2)

Голы: Олейников — 1 (Чистяков, Горюхин), 2:59 — 1:0. Колесников — 5 (Онишко), 3:46 — 1:1. Олейников — 2 (Мухамадуллин, Миннеханов), 6:33 — 2:1. Кузнецов — 7 (бол., Мухамадуллин, Газимов), 8:05 — 3:1. В. Шаповаленко — 5 (бол., Чистяков, Пашин), 8:31 — 4:1. В. Шаповаленко — 6 (бол., Кузнецов, Аймурзин), 18:08 — 5:1. Окружнов — 3 (бол., Шарипов, Шестопалов), 22:58 — 5:2. Солтан — 1, 33:33 — 5:3. Шолгин — 3 (бол., Шарипов, Онишко), 46:21 — 5:4. Закиров — 6 (Коротков), 46:33 — 5:5. С. Шаповаленко — 5 (Голощапов, Кузнецов), 57:56 — 6:5.

Вратари: Сулейманов (Кулешов, 46:33) — Насыров (Косицких, 8:31, 59:45).

Судьи: Голышев, Красотин.

25 октября. Уфа. Городской дворец спорта.

«Крылья Советов» (Москва) — «Локо» (Ярославль) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Тесанов — 2 (Дарьин), 12:00 — 0:1. Николаев — 10 (Гутик), 35:32 — 0:2. Билялов — 5 (Лебедкин, Погонченков), 38:19 — 1:2. Дарьин — 3 (Горячев), 43:11 — 1:3.

Вратари: Кадочников — Окоряк.

Судьи: Арзамазов, Заболотнев.

25 октября. Москва. УДС «Крылья Советов».

«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «МХК Спартак» (Москва) — 0:11 (0:5, 0:2, 0:4)

Голы: Легалин — 2 (Кравченко), 8:30 — 0:1. Холькин — 1 (Егоров), 9:20 — 0:2. Белов — 3 (Новрузов, Тагиров), 11:21 — 0:3. Львутин — 7 (Новрузов), 13:57 — 0:4. Лещенко — 1 (Петров, Умников), 16:03 — 0:5. Корчагин — 2 (Маклозян), 26:06 — 0:6. Львутин — 8 (Корчагин), 31:19 — 0:7. Чуркин — 1 (Львутин, Новрузов), 48:42 — 0:8. Бородаенко — 2 (Лещенко, Тонков), 49:23 — 0:9. Легалин — 3 (мен., Белов, Оськин), 52:45 — 0:10. Оськин — 5 (бол.), 57:59 — 0:11.

Вратари: Акмурзин (Ху Хаожань, 12:03) — Ботов.

Судьи: Каменщиков, Коршак.

25 октября. Дмитров. СК «Дмитров».