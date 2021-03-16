Шипачев о смерти Файзутдинова: «Это стечение обстоятельств»

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев высказался о смерти Тимура Файзутдинова. Защитник молодежной команды бело-голубых скончался через несколько дней после попадания шайбы в голову во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против «Локо» (1:5).

— Очень жалко узнавать такие новости, особенно о молодом парне, который здорово играл, — цитирует официальный сайт «Динамо» Шипачева. — Это печально. Теперь его нет с нами, еще один человек ушел из хоккейной семьи. Родным и близким хотелось бы сказать, чтобы они держались. Сложно найти слова... В динамовской раздевалке все расстроены.

— Пошли разговоры о том, что нужно ужесточать требования к хоккейной экипировке, в частности, к шлемам. Ты считаешь, это нужно делать?

— Видите, как получилось. Не знаю, можно ли что-то придумать, чтобы защитить от подобных попаданий. Если можно — значит нужно придумывать. Я видел видео — это стечение обстоятельств: игрок вбрасывал в зону — попал в голову.