Шестеркин: «Знакомые отмечали Ярослава Кузьменко, у него большое будущее»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказал мнение, что победителя МХЛ голкипера «Спартака» Ярослава Кузьменко ждет большое будущее. В финальной серии красно-белые обыграли «СКА-1946» со счетом 4-3 в серии.

«Честно, не видел игры, но наслышан, мои знакомые отмечали Ярослава Кузьменко. — приводит ТАСС слова Шестеркина. — Он большой молодец, считаю, что у него большое будущее, если будет продолжать работать над собой. Я поздравлял «Спартак», поздравляю еще раз. Я очень рад за них, они большие молодцы, поздравляю с чемпионством, был интересный финал».

В прошлом сезоне Кузьменко провел 51 матч за молодежный «Спартак», одержав 37 побед. Также на счету 19-летнего вратаря 2 матча в FONBET КХЛ.