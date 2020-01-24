«Шедевр, что-то космическое!» Супергол из МХЛ

«Алтай» в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ проиграл «Омским ястребам» — 2:5. Нападающий хозяев Андрей Лагунов забил гол в эффектном стиле после отличного паса Стаса Петросяна.

— Это же шедевр!!! Тот случай, когда сложно понять, что лучше — шикарный пас Стаса Петросяна или суперзавершение Андрея Лагунова. «Алтай» исполнил что-то космическое, — отмечено в официальном Twitter лиги.

ЭТО ЖЕ ШЕДЕВР!!! Тот случай, когда сложно понять, что лучше — шикарный пас Стаса Петросяна или суперзавершение Андрея Лагунова ? @MHKAltay исполнил что-то космическое pic.twitter.com/F71dOkmqNt — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) January 24, 2020

В 46 матчах Лагунов набрал 25 (8+17) очков.