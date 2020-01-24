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«Шедевр, что-то космическое!» Супергол из МХЛ

16:39
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«Алтай» в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ проиграл «Омским ястребам» — 2:5. Нападающий хозяев Андрей Лагунов забил гол в эффектном стиле после отличного паса Стаса Петросяна.

— Это же шедевр!!! Тот случай, когда сложно понять, что лучше — шикарный пас Стаса Петросяна или суперзавершение Андрея Лагунова. «Алтай» исполнил что-то космическое, — отмечено в официальном Twitter лиги.

В 46 матчах Лагунов набрал 25 (8+17) очков.

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