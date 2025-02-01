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Сегодня, 13:50

Сборная Запада победила команду Востока в Кубке вызова МХЛ

Камила Абдурахманова
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В Новосибирске на «Сибирь-Арене» состоялся матч Кубка вызова OLIMPBET в рамках чемпионата МХЛ. В игре встретились сборные Запада и Востока. Команда Запада одержала победу со счетом 7:4.

Нападающий Матвей Короткий, выступающий за сборную Запада оформил хет-трик. Также шайбы в ворота сборной Востока забросили Максим Филимонов, Артем Бондарь, Роман Лутцев и Матвей Максимов.

В составе сборной Востока голы забили Михаил Федоров, Булат Ахсянов, Максим Глинский и Егор Климович.

Новый рекорд посещаемости был установлен на «Сибирь-Арене». Мероприятие посетили 10 378 болельщиков, что превзошло предыдущий рекорд, установленный в 2011 году в Уфе, когда матч Кубка вызова посмотрели 7950 зрителей.

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