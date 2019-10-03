«Сарматы» в овертайме одолели «Мамонтов Югры»

В матче регулярного чемпионата МХЛ «Сарматы» принимали «Мамонтов Югры». Хозяева одержали победу в овертайме со счетом 3:2.

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«Сарматы» (Оренбург) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Бархаткин — 3 (Савельев), 26:57 — 1:0. Галеев — 2 (бол., Ежов, Файзуллин), 37:15 — 1:1. Дрягилев — 1 (бол., Галеев), 50:38 — 1:2. Житников — 5 (мен., Сергиевский), 54:20 — 2:2. Терлецкий — 1 (Катаев), 63:53 — 3:2.

Вратари: Бородкин — Кузмаул.

Судьи: Черенков, Шувалов.

3 октября. Оренбург. ЛД «Звездный».