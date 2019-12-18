«Сарматы» одолели в гостях «Тюменский легион»
В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Тюменский легион» принимал «Сарматы». Гости победили со счетом 4:3.
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«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Авто» (Екатеринбург) — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Захаров — 6 (Журавлев), 5:00 — 0:1. Дубакин — 9 (Юров, Ромаев), 43:50 — 1:1. Сулин — 2 (Захаров), 52:48 — 1:2. Опарко — 3 (Давыдов, Аксененко), 54:11 — 2:2.
Победный буллит: Давыдов.
Вратари: Щербаков — Романов.
Судьи: Ведерников, Литвинов.
18 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
«Омские ястребы» (Омск) — «Ладья» (Тольятти) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Асташевский — 17 (бол., Грицюк, Чистяков), 4:21 — 1:0. Симонов — 4 (Зинатуллин), 8:52 — 1:1. Асташевский — 18 (бол., Чинахов, Чистяков), 13:28 — 2:1. Волошин — 8 (Казаков, Берестнев), 48:18 — 3:1.
Вратари: Дубровский — Кулаков.
Судьи: Багров, Гайсин.
18 декабря. Омск. ДХЦ «Авангард».
«Тюменский легион» (Тюмень) — «Сарматы» (Оренбург) — 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
Голы: Ипатов — 13 (Уколов, Тимашев), 9:33 — 0:1. Терлецкий — 3 (Махрин, Назаров), 19:48 — 0:2. Брютов — 2 (Коваленко), 19:59 — 1:2. Волков — 7 (бол., Цибин, Головин), 36:08 — 2:2. Назаров — 6 (Ухмылов, Махрин), 45:40 — 2:3. Назаров — 7 (Махрин), 46:20 — 2:4. Брютов — 3 (Мингалев, Ефремов), 57:19 — 3:4.
Вратари: Щетилин — Бородкин.
Судьи: Анашин, Бакин.
18 декабря. Тюмень. Дворец спорта.
«Локо» (Ярославль) — «МХК Спартак» (Москва) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Никулин — 9 (Денежкин), 7:35 — 1:0. Кирьянов — 1 (бол., Лукичев, Шумилин), 15:39 — 2:0. Тютнев — 8 (Лукичев, Смирнов), 36:03 — 3:0. Дяденькин — 7 (Березкин), 37:10 — 4:0.
Вратари: Горшков — Куликов (Канаев, 36:03).
Судьи: Зосимов, Кеслер.
18 декабря. Ярославль. МФСК «Локомотив».