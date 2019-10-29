«Рига» обыграла МХК «Спартак», «Кузнецкие медведи» победили «Тюменский легион»
Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Омские ястребы» (Омск) — 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
Голы: Грицюк — 10 (Мурылев, Елизаров), 0:11 — 0:1. Чинахов — 11 (Елизаров, Грицюк), 19:52 — 0:2. Никишанин — 12 (Потапов), 20:22 — 1:2. Затонских — 2 (бол., Гундырев), 23:39 — 2:2. Машков — 4 (Савченко), 51:45 — 2:3. Грицюк — 11 (бол., Чинахов), 55:10 — 2:4.
Вратари: Щербаков (59:35) — Дианов.
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Голы: Маскаев — 4 (Кожедуб), 4:21 — 1:0. Морозов — 3 (Богдашкин, Пиневский), 15:09 — 2:0. Юдин — 8 (Хрунин), 16:43 — 3:0. Захмаревич — 6 (Кожедуб), 39:23 — 4:0. Захмаревич — 7 (Маскаев), 47:48 — 5:0. Селиванов — 2 (Пиневский), 52:16 — 6:0.
Вратари: Кузьмин — Гущин (Щетилин, 15:09, Гущин, 52:16).
«Белые медведи» (Челябинск) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Нероев — 2 (Аксенов), 62:35 — 1:0.
Вратари: Горбунов — Кузмаул.
«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «Капитан» (Ступино) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Борисов — 1, 10:58 — 1:0. Кузьмин — 1 (Горбушин, Анисимов), 24:01 — 2:0. Проскурнин — 2 (Пустовалов), 27:47 — 3:0. Ю. Кожухов — 11 (Константинов, Мельниченко), 50:39 — 3:1. Катаев — 3 (п.в., Шуйдин), 59:16 — 4:1.
Вратари: Обыскалов — Скляр (Плешков, 27:47, 58:43 — 59:16).
«ХК Рига» (Рига) — «МХК Спартак» (Москва) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Шваненбергс — 14 (бол., Бергманис, Федоров), 32:29 — 1:0. Львутин — 9, 40:42 — 1:1. Федоров — 4 (Забусов, Н. Матейко), 47:51 — 2:1. Федоров — 5 (Гринбергс), 59:49 — 3:1.
Вратари: Ворис — Шатайло.