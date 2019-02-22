Результаты игрового дня МХЛ: "Сибирские снайперы" обыграли "Алтай", "Капитан" одолел МХК "Динамо".

"Сибирские снайперы" переиграли на выезде "Алтай" (3:2), а "Капитан" на своем льду одолел МХК "Динамо" (5:3) в матчах очередного игрового дня МХЛ.

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Полностью результаты игрового дня выглядят следующим образом:

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Юров - 14 (Коньков, Дубакин), 8:07 - 0:1. Ромаев - 11 (Потапов, Никишанин), 28:20 - 0:2. Шишов - 7 (Рыжий), 31:09 - 1:2. Епишев - 10 (мен., Шапорев), 40:49 - 2:2. Юров - 15 (Потапов, Челбаев), 52:19 - 2:3.

Вратари: Шутов - Щербаков.

Судьи: Кеслер, Матюша.

22 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Снежные барсы" (Астана) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Сейтанов - 4 (Шайхмедденов, Александров), 10:01 - 1:0. Загидулин - 12 (мен., Вернигор), 17:36 - 1:1. Верещагин - 2 (Б. Муратов), 61:19 - 2:1.

Вратари: Еремеев - Синькевич.

Судьи: Арзамазов, Назаров.

22 февраля. Астана. "Барыс-Арена".

"Капитан" (Ступино) - "МХК Динамо" (Москва) - 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Голы: Ю. Кожухов - 12 (Сурканов), 2:33 - 1:0. Гараев - 25 (Понкратов), 35:22 - 2:0. Тютчев - 12 (Гараев), 39:35 - 3:0. Дидковский - 6 (Тринеев, Злодеев), 41:53 - 3:1. Савельев - 3 (Тютчев, Ю. Кожухов), 47:17 - 4:1. Ю. Кожухов - 13 (Понкратов, Сурканов), 51:31 - 5:1. Чувилов - 14 (бол., Косолапов, Грищенко), 58:09 - 5:2. Мошкин - 8 (Никоноров, Семенеко), 59:52 - 5:3.

Вратари: Михайлов - Жеренко.

Судьи: Косарезов, Сюрдяев.

22 февраля. Ступино. ЛДС имени В.М.Боброва.