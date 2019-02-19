Результаты игрового дня МХЛ: "Алтай" переиграл "Кузнецких медведей", "Омские ястребы" уступили "Белым медведям"

"Алтай" обыграл "Кузнецких медведей" со счетом 4:3, "Омские ястребы" уступили "Белым медведям" (2:4) в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата МХЛ.
Полностью результаты игрового дня выглядят следующим образом:
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Омские ястребы" (Омск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Ширяев - 11 (Степанов), 5:05 - 0:1. Асташевский - 13 (Щекин, Казаков), 9:17 - 1:1. Кулиев - 20 (А. Тертышный, Кошурников), 29:13 - 1:2. Мельников - 16 (Спиценко), 34:18 - 2:2. Кулиев - 21 (Кошурников), 39:49 - 2:3. Попов - 19 (бол., Степанов), 58:25 - 2:4.
Вратари: Романов (58:59 - 59:03, 59:23) - Горбунов.
Судьи: Глазырин, Хуторов.
19 февраля. Омск. ДХЦ "Авангард".
"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)
Голы: Волосенков - 3 (Чалов), 4:11 - 1:0. Майоров - 22, 13:00 - 2:0. Богуш - 12 (бол., Сизиков), 19:10 - 2:1. Вернигор - 10, 22:36 - 2:2. Левашов - 6 (Богдашкин), 28:59 - 2:3. Волосенков - 4 (Ляпунов), 29:51 - 3:3. Майоров - 23 (бол., Шапорев, Лагунов), 31:09 - 4:3.
Вратари: Шутов - Синькевич (Кузьмин, 31:09, 59:40).
Судья: Морозов.
19 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.
"Снежные барсы" (Астана) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: С-т Данияр - 7 (Гатиятов, С-н Данияр), 11:16 - 1:0. Гатиятов - 21 (бол., С-н Данияр, С-т Данияр), 21:29 - 2:0. Сейтанов - 3 (С-т Данияр, С-н Данияр), 23:53 - 3:0. Юров - 13 (Челбаев, Давыдов), 35:25 - 3:1. С-н Данияр - 17 (Б. Муратов, Гатиятов), 45:44 - 4:1. Ромаев - 10 (мен., Новопашин), 59:59 - 4:2.
Вратари: Еремеев - Шмаков.
Судьи: Бакин, Жаирбаев.
19 февраля. Астана. "Барыс-Арена".