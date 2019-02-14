"Реактор" забросил 5 безответных шайб "Сибирским снайперам"

"Реактор" обыграл "Сибирских снайперов" в матче регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Голы: Мустафин - 1 (Видилин, Шамбазов), 2:21 - 0:1. Полькин - 14 (Шафигуллин, Елисеев), 38:22 - 0:2. Чивилев - 7 (Фавричников), 44:40 - 0:3. Шафигуллин - 12 (Фавричников), 47:57 - 0:4. Чивилев - 8 (Пузанов, Мотыгуллин), 48:59 - 0:5.
Вратари: Щербаков (Шмаков, 48:59) - Озолин.
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Спутник" (Альметьевск) - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Сизиков - 17 (Пленкин, Богуш), 14:07 - 1:0. Назмутдинов - 11 (Аввакумов, Мельников), 48:19 - 1:1. Богуш - 10 (Сизиков, Пленкин), 56:45 - 2:1. Сатаров - 12 (п.в.), 59:55 - 3:1.
Вратари: Кузьмин - Минегалиев (47:50 - 48:19, 58:41 - 59:05, 59:37 - 59:55).