Хоккей
МХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
МХЛ

Сегодня, 17:00

Президент МХЛ объяснил, при каком условии регулярный чемпионат будет продлен до марта

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею и президент МХЛ Александр Гуськов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном увеличении количества матчей в сезоне-2023/24.

— Может ли увеличится количество матчей в новом сезоне и срок проведения чемпионата? Сборная России сейчас не участвует в турнирах ИИХФ.

— Вопрос интересный. Сейчас мы не представляем, когда Россия вернется на турниры ИИХФ. Сезон надо готовить летом. И уже понимать, до какого числа он пройдет. Если мы не участвуем в чемпионате мира, то играть можно до мая. Теперь представьте, что ИИХФ в ноябре возвращает Россию на чемпионат мира. Что тогда делать? Мы подготовили сезон, а потом нашу страну вернут. Это опасный момент в том смысле, что чемпионат может закончиться досрочно. Приведу другой фактор, который не позволит удлинить сроки календаря, — контрактные обязательства. Контракты всей вертикали российского хоккея действуют до 30 апреля. Изменить это моментально не получится. Я привожу эти аргументы не потому, что против продления сезона. Я просто объяснил, почему это сделать сложно.

— Вы бы при возможности играли регулярный чемпионат до конца марта?

— Если контракты пролонгируются на месяц, то логично, что и чемпионат станет на месяц дольше. Получается, до конца марта.

Ранее Гуськов объяснил, почему в МХЛ сократили число матчей в регулярном сезоне.

Вице-президента КХЛ по&nbsp;молодежному хоккею Александр Гуськов. «Условия развития в России ничем не уступают Северной Америке». Интервью президента МХЛ
Александр Гуськов
Хоккей
МХЛ
0
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
«Условия развития в России ничем не уступают Северной Америке». Интервью президента МХЛ
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Денисенко: прием "колено в колено"
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент МХЛ объяснил, почему лига сократила количество матчей в регулярке

Президент МХЛ о драфте юниоров: «Те, кто кидаются фразами «верните», не погружены во все детали процесса»
Новости
RSS RSS
Все новости