Питерское «Динамо» разгромило «ОРДЖИ Юниор», «Мамонты Югры» обыграли «Сибирских Снайперов»
Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате Париматч МХЛ.
«Динамо» (Санкт-Петербург) разгромило «ОРДЖИ Юниор» (11:0). «Мамонты Югры» в серии буллитов победили «Сибирских снайперов» (1:0 Б).
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Ладья» (Тольятти) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Голы: Пятин — 16 (Шешин, Пензин), 5:35 — 0:1. Корешков — 2 (бол., Господынько), 7:09 — 0:2. Петров — 8 (бол., Доба), 27:06 — 1:2. Спиридонов — 9 (Господынько, Корешков), 29:35 — 1:3. Господынько — 16, 41:50 — 1:4. Пятин — 17, 47:07 — 1:5. Хлопоткин — 1, 57:49 — 2:5.
Вратари: Кулаков (Шеронин, 47:07) — Шашков.
Судьи: Вахитов, Гайнуллин.
26 февраля. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«МХК Спартак» (Москва) — «Тайфун» (Уссурийск) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Новрузов — 27 (Сериков, Тагиров), 12:36 — 1:0. Бунов — 24 (Лапшин), 46:21 — 1:1. Овечкин — 13 (Пасманик), 57:18 — 1:2.
Вратари: Куликов (59:50) — Синегубкин.
Судьи: Гайсин, Красотин.
26 февраля. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).
«Ирбис» (Казань) — «Омские ястребы» (Омск) — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Голы: Чинахов — 23 (бол., Чистяков), 21:29 — 0:1. Аликов — 8 (Асташевский, Заседа), 22:16 — 0:2. Бровкин — 13 (Булатов, Комков), 27:33 — 1:2. Берестнев — 17 (Казаков, Скоробогатов), 33:21 — 1:3. Чинахов — 24 (п.в., Аликов), 59:51 — 1:4.
Вратари: Мосин (59:36 — 59:51) — Дубровский.
Судьи: Литвинов, Якимов.
26 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Попов.
Вратари: Кузмаул — Щербаков.
Судьи: Бакин, Каменщиков.
26 февраля. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.
«Спутник» (Альметьевск) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
Голы: Сизиков — 11 (Колесников), 0:57 — 1:0. Кабиров — 9 (Коротков, Фадеев), 4:48 — 2:0. Тютюньков — 2 (Киряков, Подшивалов), 25:44 — 2:1. Буденчук — 8 (Лагунов), 37:11 — 2:2. Кабиров — 10 (Коротков), 46:56 — 3:2. Жаров — 6 (бол., Фадеев), 59:28 — 4:2.
Вратари: Насыров — Мейдер.
Судьи: Ведерников, Хартин.
26 февраля. Альметьевск. ДС «Юбилейный».
«Сарматы» (Оренбург) — «Белые медведи» (Челябинск) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Сапожников — 11 (Чупин), 10:00 — 0:1. Чупин — 2 (Жиляков), 31:13 — 0:2. Назаров — 11 (бол., Ухмылов, Русаков), 53:07 — 1:2. Шабанов — 8 (п.в.), 59:29 — 1:3.
Вратари: Файзулин (58:49) — Горбунов.
Судьи: Андреев, Хуторов.
26 февраля. Оренбург. ЛД «Звездный».
«Реактор» (Нижнекамск) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 4:8 (1:2, 2:4, 1:2)
Голы: Джумагулов — 2 (Рифель, Евлоев), 6:48 — 0:1. Рифель — 1 (Сайко, Войтов), 13:47 — 0:2. Хайруллов — 4, 15:00 — 1:2. Сайко — 18 (бол., Атаханов, Асуханов), 27:35 — 1:3. Омирбеков — 7 (Сайко, Филиппенко), 29:42 — 1:4. Шафигуллин — 10 (мен., Мартынов, Гайнуллин), 32:03 — 2:4. Верещагин — 5 (Атаханов, Сайко), 33:18 — 2:5. Гайнуллин — 2 (мен., Полькин, Шафигуллин), 36:14 — 3:5. Александров — 16 (Гусейнов), 39:42 — 3:6. Атаханов — 9 (Верещагин), 41:59 — 3:7. Чивилев — 25 (бол., Хайруллов, Мартынов), 45:15 — 4:7. Верещагин — 6 (Асуханов), 57:24 — 4:8.
Вратари: Евпак — Калмыков (Павленко, 40:00).
Судьи: Томилов, Фатихов.
26 февраля. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
Голы: Стальнов — 1 (Томилов), 1:49 — 1:0. Почивалов — 1 (бол., Никонов, Шульга), 18:18 — 2:0. Цыбин — 12 (Юзленко, Алексеев), 20:35 — 3:0. Алексеев — 17 (Цыбин, Шавин), 27:39 — 4:0. Платонов — 20 (Юзленко, Петров), 38:24 — 5:0. Поддубный — 6 (Томилов), 42:24 — 6:0. Брютов — 5 (мен.), 43:32 — 6:1. Алексеев — 18 (Шавин), 58:25 — 7:1.
Вратари: Синькевич — Гущин (Ткачук, 40:00).
Судьи: Прусов, Саутин.
26 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:11 (0:4, 0:5, 0:2)
Голы: Кузнецов — 9 (Рашевский, Калмыков), 6:06 — 0:1. Яковлев — 17 (Анисимов, Александров), 8:27 — 0:2. Ушаков — 13 (бол., Власов, Шаборшин), 15:45 — 0:3. Рашевский — 41 (Яковлев, Анисимов), 16:57 — 0:4. Рашевский — 42 (Шаборшин, Яковлев), 24:39 — 0:5. Яковлев — 18 (бол., Анисимов), 29:26 — 0:6. Параничев — 3 (Власов, Калмыков), 29:48 — 0:7. Захаров — 12 (Ушаков, Карпов), 30:08 — 0:8. Яковлев — 19 (Рашевский, Анисимов), 31:42 — 0:9. Кузнецов — 10 (Калмыков, Антоновский), 44:33 — 0:10. Базнаев — 1 (Власов), 58:23 — 0:11.
Вратари: Зиновенко (Пакин, 29:48) — Чуфаров.
Судьи: Жаирбаев, Лерке.
26 февраля. Дмитров. СК «Дмитров».
«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «Крылья Советов» (Москва) — 3:2 Б (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Билялов — 17 (Погонченков, Гуськов), 10:23 — 0:1. Труфанов — 1 (Дутковский, Гималетдинов), 15:58 — 1:1. Дутковский — 3 (Гималетдинов), 19:22 — 2:1. Петров — 3 (Кашафетдинов), 19:37 — 2:2.
Победный буллит: Борисов.
Вратари: Обыскалов — Кадочников (Попов, 20:00).
Судьи: Глазырин, Пронских.
26 февраля. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».