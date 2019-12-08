«ОРДЖИ Юниор» пропустил 16 шайб от «Алмаза», потерпев 36-е поражение подряд

«Алмаз» разгромил «ОРДЖИ Юниор» в регулярном чемпионате Париматч МХЛ. Китайский клуб не набрал ни одного очка в 36 играх сезона, пропустив 266 шайб.

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Авто» (Екатеринбург) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 10:0 (2:0, 3:0, 5:0)

Голы: Мыльников — 3 (бол., Галыгин, Сибиряков), 7:30 — 1:0. Лоза — 9 (бол., Журавлев, Захаров), 8:04 — 2:0. Бухаров — 10 (мен.), 21:43 — 3:0. Лоза — 10 (бол., Галыгин, Захаров), 28:46 — 4:0. Суслов — 9 (Бухаров, Седов), 31:49 — 5:0. Галыгин — 1 (Охов), 41:39 — 6:0. Седов — 4 (Суслов, Валитов), 43:26 — 7:0. Овчинников — 3 (Романов, Захаров), 55:42 — 8:0. Машталир — 1 (бол., Галыгин, Колесников), 56:31 — 9:0. Бухаров — 11 (мен., Овчинников), 58:54 — 10:0.

Вратари: Романов — Нурек (Мейдер, 43:26).

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Ирбис» (Казань) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Чусовитин.

Вратари: Кузмаул — Мосин.

«Спутник» (Альметьевск) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Колесников — 12 (Шолгин), 0:20 — 1:0. Барамбаев — 2 (Цибин, Абрамов), 2:08 — 1:1. Шолгин — 8 (бол., Колесников, Зяблов), 3:17 — 2:1. Закиров — 10, 19:37 — 3:1. Ахметзянов — 3 (Беляев, Колесников), 57:26 — 4:1.

Вратари: Шабанов — Щетилин (Гущин, 45:05).

«Красная Армия» (Москва) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Климов — 14 (мен.), 5:47 — 1:0. Кузьминов — 7 (Коробкин), 11:21 — 2:0. Купцов — 2 (бол., Ахметвалиев), 21:29 — 2:1. Глухарев — 8 (Пяткин, Башлаев), 59:57 — 2:2.

Победный буллит: Курилкин.

Вратари: Киселев — Колупаев (59:35 — 59:57).

«Спартак» (Москва) — «Локо» (Ярославль) — 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Голы: Бородаенко — 8 (бол., Камянский, Холькин), 25:47 — 1:0. Дяденькин — 6 (Минаев, Смирнов), 27:08 — 1:1. Денежкин — 5 (Никулин), 28:00 — 1:2. Бычков — 5 (Денежкин, Никулин), 36:57 — 1:3. Соловьев — 1 (бол., Минаев), 41:41 — 1:4. Оськин — 14 (бол.), 51:25 — 2:4.

Вратари: Куликов — Окоряк.

«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Алмаз» (Череповец) — 4:16 (0:6, 3:6, 1:4)

Голы: Богатов — 4 (Ковтун, Кузнецов), 2:34 — 0:1. Лапин — 8 (Чижиков, Грачев), 4:05 — 0:2. Белялов — 6 (Крутов, Федоров), 5:33 — 0:3. Лапин — 9 (Чижиков), 6:09 — 0:4. Гуслистов — 8, 10:19 — 0:5. Федоров — 18 (Басимов, Белялов), 15:04 — 0:6. Кузнецов — 3 (Богатов), 23:42 — 0:7. Чижиков — 10 (мен.), 25:46 — 0:8. Седов — 2 (У Хаомяо), 29:06 — 1:8. Клавдиев — 9 (Сергиевский, Павлов), 30:11 — 2:8. Жеребкин — 6 (Селин), 30:28 — 3:8. Лапин — 10 (Чижиков, Грачев), 31:34 — 3:9. Луховской — 17 (Неволин), 31:51 — 3:10. Богатов — 5 (Губин, Кузнецов), 32:34 — 3:11. Луховской — 18 (бол., Егоров, Неволин), 35:09 — 3:12. Сергиевский — 2, 49:27 — 4:12. Луховской — 19 (Егоров), 50:04 — 4:13. Кузнецов — 4 (мен., Белялов, Басимов), 55:50 — 4:14. Лапин — 11 (Неволин, Егоров), 57:21 — 4:15. Шафеев — 1 (Ковтун), 57:55 — 4:16.

Вратари: Ху Хаожань (Пакин, 20:00) — Виноградов.

«Атлант» (Мытищи) — «Тайфун» (Уссурийск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Герганкин — 4 (Н. Миллер, Шмелев), 19:31.

Вратари: Задорожный — Синегубкин (58:52).

«Ладья» (Тольятти) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Голы: Вернигор — 4 (бол., Макаревич), 13:49 — 0:1. Вернигор — 5 (бол., Макаревич), 19:30 — 0:2. Макаревич — 4 (Маскаев, Кожедуб), 26:29 — 0:3. Быстров — 7 (Якутов), 29:45 — 1:3. Семеновский — 8 (бол., Зинатуллин, Табак), 44:09 — 2:3. Рангаев — 15 (бол., Костенко, Стешенко), 52:07 — 3:3. Сизиков — 8 (Вернигор), 58:06 — 3:4.

Вратари: Кулаков (Забродин, 20:00, 59:31) — Кузнецов.

«Сарматы» (Оренбург) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Тимашев — 5, 5:00 — 1:0. Бархаткин — 13 (Назаров, Тимашев), 19:41 — 2:0. Бархаткин — 14 (п.в.), 59:58 — 3:0.

Вратари: Бородкин — Щербаков (59:11 — 59:58).