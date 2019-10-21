«ОРДЖИ Юниор» проиграл «Алмазу» два матча за два дня с общим счетом 0:19

«Алмаз» разгромил «ОРДЖИ Юниор» в матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ — 9:0. Накануне череповецкий клуб разгромил китайскую команду 10:0.

«ОРДЖИ Юниор» на данный момент не набрал ни одного очка в 21 встрече сезона.

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Тайфун» (Уссурийск) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Голы: Лапшин — 6 (Козлов), 20:34 — 1:0. Бунов — 11 (Козлов, Лапшин), 23:26 — 2:0. Долишня — 4 (Баснев), 32:36 — 2:1. Баснев — 4 (Чеботарев), 34:53 — 2:2. Башлаев — 2 (Кротов, Дубовицкий), 43:42 — 2:3. Поносов — 5 (Сычушкин, Овечкин), 47:05 — 3:3. Кротов — 2 (бол., Купцов), 48:30 — 3:4.

Вратари: Бураков — Колупаев.

«Локо» (Ярославль) — «Рига» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Галимов — 6, 12:07 — 0:1. Манин — 12 (Бычков, Смирнов), 25:13 — 1:1. Федоров — 2 (бол., Бергманис, Шваненбергс), 31:47 — 1:2. Никулин — 1 (Тютнев, Абросимов), 42:18 — 2:2. Федоров — 3 (Гринбергс), 59:23 — 2:3.

Вратари: Горшков — Ворис.

«Красная Армия» (Москва) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Калиниченко — 3 (Климов, Солопанов), 3:35 — 1:0. Пугачев — 6 (Недилько, Корешков), 22:08 — 2:0. Климов — 9 (п.в.), 59:58 — 3:0.

Вратари: Самсонов — Мельничук (58:45 — 59:58).

«Спартак» (Москва) — «Капитан» (Ступино) — 5:3 (2:2, 3:0, 0:1)

Голы: Кравченко — 6 (Гиголаев, Лещенко), 3:24 — 1:0. Константинов — 4, 6:26 — 1:1. Казаков — 9 (Коршиков), 13:38 — 1:2. Мишаков — 2 (бол., Новрузов, Тагиров), 19:44 — 2:2. Белов — 2 (бол., Лещенко), 24:54 — 3:2. Гиголаев — 3 (бол., Лещенко, Кравченко), 33:00 — 4:2. Новрузов — 6 (Маклозян, Тагиров), 35:47 — 5:2. Пяткин — 2 (бол., Ю. Кожухов), 48:02 — 5:3.

Вратари: Куликов — Девяткин (Скляр, 35:47).

«Алмаз» (Череповец) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 9:0 (2:0, 2:0, 5:0)

Голы: Неволин — 4 (Чижиков, Каримов), 5:41 — 1:0. Капустин — 6 (Федоров, Казаков), 16:28 — 2:0. Федоров — 11 (Капустин, Казаков), 23:39 — 3:0. Луховской — 9 (бол., Неволин, Ощепков), 31:47 — 4:0. Луховской — 10 (Белялов, Каримов), 46:04 — 5:0. Лапин — 5 (Белялов), 46:56 — 6:0. Чижиков — 5 (Неволин), 49:57 — 7:0. Неволин — 5 (Луховской, Чижиков), 56:15 — 8:0. Белялов — 2 (Герцик), 56:41 — 9:0.

Вратари: Виноградов — Акмурзин (Ху Хаожань, 49:57).

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Москва) — 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Голы: Ибрагимов — 4 (Цыплаков), 9:33 — 1:0. Шумилов — 3 (бол., Дидковский, Скорлупкин), 32:10 — 1:1. Цыплаков — 8, 55:34 — 2:1. Хуснутдинов — 6 (Алтыбармакян), 57:02 — 3:1. Ибрагимов — 5 (п.в., Д. Николаев, Жук), 59:33 — 4:1. Иванов — 4 (Манин), 59:56 — 5:1.

Вратари: Д. Николаев — Кадочников (58:33 — 59:33).

«Атлант» (Мытищи) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Михайлаки — 2 (Шаборшин), 6:53 — 0:1. Большаков — 5 (бол., Файзутдинов, Коханин), 13:23 — 0:2. Дарьин — 7 (бол., Усманов, Шушин), 33:38 — 1:2. Карпов — 2 (Рашевский, Антоновский), 37:11 — 1:3. Дарьин — 8, 39:11 — 2:3. Усманов — 1 (Шушин), 58:07 — 3:3. Анисимов — 6 (бол.), 63:31 — 3:4.

Нереализованный буллит: Коханин (МХК Динамо), 15:22 (Вратарь).

Вратари: Фомин — Чуфаров.

«Динамо» (Москва) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Дидковский — 6 (Кисаков, Смирнов), 30:36 — 1:0. Дидковский — 7 (бол., Кисаков, Смирнов), 38:21 — 2:0. Злодеев — 5 (Кисаков, Дидковский), 54:58 — 3:0.

Вратари: Куликов — Мартынов.