«Омские ястребы» забросили 11 шайб «Ладье»
«Омские ястребы» разгромили «Ладью» в матче регулярного чемпионата МХЛ — 11:2.
МХЛ
Регулярный чемпионат
«Амурские тигры» (Хабаровск) — «Крылья Советов» (Москва) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Порошин — 3 (мен.), 18:25 — 0:1. Можаров — 4 (Гопиенко, Линник), 19:56 — 1:1. Можаров — 5 (Бабушкин, Линник), 25:00 — 2:1. Лебедкин — 3 (бол., Кашафетдинов, Горев), 27:01 — 2:2. Кашафетдинов — 2, 34:43 — 2:3. Зудилов — 2 (Шумилов), 57:13 — 2:4.
Вратари: Черкашин — Попов.
«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)
Голы: Шешин — 7, 17:56 — 1:0. Буденчук — 3 (Петросян), 20:15 — 1:1. Комаровский — 1 (Петросян), 23:46 — 1:2. Сахаров — 2, 44:02 — 2:2. Платонов — 3 (бол., Шешин, Хайруллин), 46:04 — 3:2. Шешин — 8 (Хайруллин, Платонов), 53:34 — 4:2.
Вратари: Шашков — Нурек.
«Белые медведи» (Челябинск) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Голы: Гатиятулин — 1 (Шабанов, Степанов), 5:02 — 1:0. Кирпичников — 1 (бол., Шабанов, Сапожников), 32:32 — 2:0. Кирпичников — 2 (бол., Шабанов, Сапожников), 49:25 — 3:0. Бойко — 3 (Мусоров), 50:44 — 3:1. Сапожников — 1 (бол., Шабанов, Гатиятулин), 57:31 — 4:1. Ярулин — 1 (бол., Тертышный, Яковлев), 58:38 — 5:1.
Вратари: Горбунов — Прокофьев.
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Капитан» (Ступино) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Цыплаков — 4 (Подколзин), 10:42 — 1:0. Жук — 2 (Цыплаков, Бринкман), 23:46 — 2:0. Жук — 3 (Подколзин), 35:14 — 3:0. Гараев — 4 (Мельниченко), 36:42 — 3:1. Казаков — 7 (Филиппов, Тютчев), 45:20 — 3:2. Хуснутдинов — 3 (Градович, Подколзин), 54:26 — 4:2.
Вратари: Ромашкин — Плешков.
«Спутник» (Альметьевск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Смирнов — 1 (Панчук, Мужиков), 33:24 — 0:1. Резанов — 1 (Вадигуллин, Галимзянов), 40:40 — 1:1. Галимзянов — 2 (Кабиров), 51:44 — 2:1. Никулин — 3 (бол., Шульга, Мутовин), 57:18 — 2:2. Шульга — 2 (Морозов, Никулин), 61:29 — 2:3.
Вратари: Насыров — Громовик.
«Ладья» (Тольятти) — «Омские ястребы» (Омск) — 2:11 (1:1, 0:4, 1:6)
Голы: Асташевский — 2 (Чинахов), 7:15 — 0:1. Семеновский — 2 (Зинатуллин), 19:11 — 1:1. Чинахов — 4, 32:06 — 1:2. Давыдов — 1, 33:49 — 1:3. Чинахов — 5 (бол.), 35:36 — 1:4. Грицюк — 5 (Яремчук), 36:08 — 1:5. Яремчук — 1 (Грицюк), 41:20 — 1:6. Дудин — 1 (Марченко, Аликов), 42:52 — 1:7. Рангаев — 8 (Бубнов, Стешенко), 43:18 — 2:7. Яремчук — 2 (бол., Дианов, Елизаров), 49:04 — 2:8. Власов — 4 (бол., Скоробогатов, Казаков), 51:09 — 2:9. Грицюк — 6 (бол., Мигур), 56:23 — 2:10. Аликов — 3, 57:44 — 2:11.
Вратари: Забродин (Кулаков, 33:49) — Дианов.
«Сарматы» (Оренбург) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
Голы: Васюков — 1, 6:37 — 0:1. Махрин — 3 (Уколов, Сахаров), 14:48 — 1:1. А. Пылаев — 1 (бол., Богданов, Цибин), 19:37 — 1:2. Катаев — 4 (бол., Терлецкий, Кожевников), 21:30 — 2:2. Червин — 2 (бол., Цибин, Богданов), 23:13 — 2:3. Махрин — 4 (Уколов), 27:57 — 3:3. Цибин — 1, 45:09 — 3:4.
Вратари: Бородкин — Щетилин.