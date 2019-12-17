«Омские ястребы» забили 10 шайб в ворота «Ладьи»

В матче регулярного чемпионата МХЛ «Омские ястребы» разгромили «Ладью». Встреча зщакончилась со счетом 10:3 в пользу омичей.

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«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «Красная Армия» (Москва) — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Голы: Солопанов — 4 (Сулев, Мингачев), 0:27 — 0:1. Кузьминов — 9 (Корбит, Росляков), 5:51 — 0:2. Мингачев — 11 (Климов), 14:06 — 0:3.

Вратари: Колупаев — Самсонов.

Судьи: Абросимов, Фатихов.

17 декабря. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».

«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Белые медведи» (Челябинск) — 4:5 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 0:1)

Голы: Ершов — 1 (Шапорев, Волосенков), 9:44 — 1:0. Лукин — 6 (Нероев), 13:36 — 1:1. Яковлев — 9 (Степанов), 14:07 — 1:2. Петросян — 25 (Шапорев), 22:31 — 2:2. Степанов — 5 (Фильчаков), 29:16 — 2:3. Яковлев — 10 (мен., Лукин), 33:47 — 2:4. Лагунов — 7 (мен.), 45:18 — 3:4. Чегошев — 2 (Петросян, Назаров), 56:00 — 4:4. Жиляков — 1 (бол., Степанов), 64:47 — 4:5.

Вратари: Мейдер — Горбунов.

Судьи: Жаирбаев, Шерер.

17 декабря. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Авто» (Екатеринбург) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Юров — 9 (Коньков), 5:54 — 1:0. Суслов — 11 (бол., Сибиряков, Салов), 36:53 — 1:1. Юров — 10 (Варенник, Овчинников), 38:15 — 2:1. Захаров — 5 (Лоза), 47:43 — 2:2.

Победный буллит: Захаров.

Вратари: Щербаков — Романов.

Судьи: Ведерников, Литвинов.

17 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Толпар» (Уфа) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Захмаревич — 13 (Кожедуб), 18:41 — 1:0. Дергунов — 2, 19:28 — 1:1. Аймурзин — 14 (Сучков, Козлов), 33:33 — 1:2. Маскаев — 5 (Загидулин), 37:00 — 2:2. Варлов — 3 (Елизаров), 40:48 — 2:3.

Вратари: Кузьмин (59:20) — Кулешов.

Судьи: Андреев, Хуторов.

17 декабря. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Омские ястребы» (Омск) — «Ладья» (Тольятти) — 10:3 (1:0, 4:3, 5:0)

Голы: Черников — 7 (Савченко, Машков), 16:25 — 1:0. Цитцер — 6 (Бубнов, Симонов), 20:14 — 1:1. Берестнев — 8 (Казаков), 20:55 — 2:1. Быстров — 8 (мен.), 22:28 — 2:2. Машков — 8, 24:11 — 3:2. Цитцер — 7 (Торопов, Доба), 29:40 — 3:3. Казаков — 7, 38:18 — 4:3. Тетерин — 2 (бол., Волошин, Казаков), 39:59 — 5:3. Денисевич — 4 (бол., Казаков), 42:29 — 6:3. Берестнев — 9 (Казаков), 49:38 — 7:3. Волошин — 7 (Берестнев, Казаков), 53:17 — 8:3. Берестнев — 10 (Волошин), 57:49 — 9:3. Климцев — 1 (Марченко, Дякив), 58:24 — 10:3.

Вратари: Дианов (Дубровский, 31:04) — Забродин (Кулаков, 51:19).

Судьи: Багров, Гайсин.

17 декабря. Омск. ДХЦ «Авангард».

«Тюменский легион» (Тюмень) — «Сарматы» (Оренбург) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Ухмылов — 1 (бол., Махрин, Петров), 30:34 — 0:1. Волков — 6 (бол., А. Пылаев, Головин), 43:19 — 1:1. Тимашев — 6 (Белых, Бурлака), 56:37 — 1:2. Махрин — 9 (Драгун, Фахрутдинов), 57:13 — 1:3.

Вратари: Щетилин — Бородкин.

Судьи: Анашин, Бакин.

17 декабря. Тюмень. Дворец спорта.

«Ирбис» (Казань) — «Реактор» (Нижнекамск) — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Голы: Паранин — 21 (бол., Чивилев), 9:15 — 0:1. Галиаскаров — 7 (Четвериков), 13:45 — 1:1. Паранин — 22 (бол., Чивилев, Хайруллов), 20:54 — 1:2. Крутов — 9 (Булатов), 52:48 — 2:2. Галиаскаров — 8 (Шабанов), 54:51 — 3:2. Булатов — 6, 59:10 — 4:2. Галиаскаров — 9 (бол.), 59:39 — 5:2.

Вратари: Мосин — Озолин.

Судьи: Глазырин, Хажиев.

17 декабря. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Спутник» (Альметьевск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Растворов — 4, 15:45 — 1:0. Зяблов — 2 (бол., Шолгин, Назмутдинов), 20:54 — 1:1. Растворов — 5 (бол., Давыдов), 46:46 — 2:1. Назмутдинов — 7, 55:15 — 2:2. Никулин — 9 (бол., Растворов), 63:33 — 3:2.

Вратари: Меньшатов — Насыров.

Судьи: Вахитов, Черенков.

17 декабря. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Анисимов — 11 (Кузнецов, Рашевский), 48:34 — 0:1. Алтыбармакян — 10 (Савунов, Поляков), 52:55 — 1:1. Жук — 11 (бол., Алтыбармакян), 64:42 — 2:1.

Вратари: Д. Николаев — Чуфаров.Судьи: Величко, Мельников.

17 декабря. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».