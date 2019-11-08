«Омские ястребы» снова переиграли «Тюменский легион»
В рамках регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Омские ястребы» принимали «Тюменский легион». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.
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«Омские ястребы» (Омск) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Голы: Асташевский — 11 (Елизаров, Казаков), 7:54 — 1:0. Казаков — 6 (Волошин), 15:56 — 2:0. Волков — 5 (бол., А. Пылаев, Цибин), 46:11 — 2:1. Волошин — 4 (бол., Казаков, Асташевский), 50:07 — 3:1.
Вратари: Дубровский — Гущин.
Судьи: Глазырин, Хажиев.
8 ноября. Омск. ДХЦ «Авангард».
«Ладья» (Тольятти) — «Толпар» (Уфа) — 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)
Голы: Пашин — 10 (Голощапов), 3:31 — 0:1. Валеев — 3 (В. Шаповаленко, Газимов), 4:03 — 0:2. В. Шаповаленко — 6 (бол., Башкиров), 5:41 — 0:3. Башкиров — 5 (мен., Козлов), 32:30 — 0:4. Аймурзин — 11, 35:00 — 0:5. Костенко — 4 (Быстров), 53:59 — 1:5.
Вратари: Забродин (Кулаков, 4:03) — Кулешов.
Судьи: Пронских, Ханов.
8 ноября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«Сарматы» (Оренбург) — «Авто» (Екатеринбург) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Лоза — 4 (Седов), 8:14 — 0:1.
Вратари: Бородкин (58:59) — Сартаков.
Судьи: Гайсин, Ларкинг.
8 ноября. Оренбург. ЛД «Звездный».
«Ирбис» (Казань) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Крутов — 6 (Булатов, Комков), 19:31 — 1:0. Кателевский — 2, 37:33 — 2:0. Потапов — 10 (Юров), 59:22 — 2:1.
Вратари: Ахтямов — Нефедов (58:54 — 59:22, 59:40).
Судьи: Вахитов, Томилов.
8 ноября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)
Голы: Попов — 2 (Бармин, Немчинов), 2:20 — 1:0. Ширгазиев — 8 (бол., Савчик, Воронин), 10:32 — 2:0. Лагунов — 5 (Петросян, Комаровский), 20:27 — 2:1. Ширгазиев — 9 (Попов, Тимошенко), 22:43 — 3:1. Савчик — 5 (бол., Ширгазиев, Воронин), 29:02 — 4:1. Ширгазиев — 10 (Воронин), 36:15 — 5:1. Шапорев — 18 (Петросян), 54:35 — 5:2.
Вратари: Кузмаул (22:27 — 22:43) — Мейдер.
Судьи: Багров, Хартин.
8 ноября. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.
«Реактор» (Нижнекамск) — «Белые медведи» (Челябинск) — 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)
Голы: Полькин — 4 (бол., Шафигуллин), 3:30 — 1:0. Шабанов — 3 (Аксенов), 12:24 — 1:1. Зиновьев — 7 (Абрамов, Нероев), 34:32 — 1:2. Шамбазов — 6 (Шарифьянов), 41:01 — 2:2. Ширяев — 3 (бол., Мысляев, Шабанов), 45:52 — 2:3. Паранин — 11 (бол.), 56:11 — 3:3. Чивилев — 8 (Шутов), 57:35 — 4:3. Буцаев — 8 (п.в., Торопов), 59:52 — 5:3.
Вратари: Озолин — Горбунов (59:23 — 59:52).
Судьи: Прусов, Черенков.
8 ноября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)
Голы: Поддубный — 2 (Морозов, Никонов), 32:39 — 1:0. Шавин — 7, 35:43 — 2:0. Алексеев — 6 (Платонов, Никулин), 36:49 — 3:0. Платонов — 7 (Роганов, Алексеев), 39:03 — 4:0. Кожедуб — 1 (Захмаревич), 47:56 — 4:1. Алексеев — 7 (Давыдов, Никулин), 57:36 — 5:1. Платонов — 8 (мен., Алексеев), 58:49 — 6:1.
Вратари: Громовик — Кузнецов (Синькевич, 36:49).
Судьи: Барышев, Гайнуллин.
8 ноября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
«Алмаз» (Череповец) — «Локо» (Ярославль) — 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Грачев — 2 (Луховской), 13:01 — 1:0. Казаков — 6 (Луховской), 24:31 — 2:0. Шумилин — 8 (Смирнов), 45:47 — 2:1. Тесанов — 4 (Бычков, Березкин), 58:39 — 2:2.
Победный буллит: Неволин.
Вратари: Рыбалкин — Окоряк (58:30 — 58:39).
Судьи: Потапов, Фатихов.
8 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».