«Омские ястребы» с минимальным счетом одолели «Ирбис»

«Омские ястребы» взяли верх над «Ирбисом» в матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ. Омичи лидируют в турнирной таблице Восточной конференции, на 3 очка опередив «Толпар».

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Ладья» (Тольятти) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Цитцер — 4, 31:47 — 0:1. Шешин — 12 (бол., Спиридонов), 58:53 — 1:1. Господынько — 8 (бол., Хайруллин), 59:31 — 2:1.

Вратари: Камышников (58:16 — 58:53) — Забродин.

«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Спутник» (Альметьевск) — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Волосенков — 8 (Петросян), 0:29 — 1:0. Ипатов — 2 (Бондаренко, Ляпунов), 10:10 — 2:0. Жаров — 2 (Галимов), 21:34 — 2:1. Галиев — 1 (Беляев, Вадигуллин), 28:06 — 2:2. Софьин — 2 (Шапорев), 61:14 — 3:2.

Нереализованный буллит: Закиров (Спутник), 33:17 (Вратарь).

Вратари: Мейдер — Насыров.

«Омские ястребы» (Омск) — «Ирбис» (Казань) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Мигур — 4 (Аликов, Дудин), 21:35.

Вратари: Дианов — Ахтямов (58:46).

«Белые медведи» (Челябинск) — «Сарматы» (Оренбург) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Зиновьев — 8 (Аксенов), 24:09 — 1:0. Гатиятулин — 2 (бол., Ярулин, Мансуров), 46:52 — 2:0. Зиновьев — 9 (бол., Вдовин, Аксенов), 59:21 — 3:0.

Вратари: Горбунов — Бородкин.

«Тюменский легион» (Тюмень) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Панчук — 3 (Смирнов, Мужиков), 25:47 — 0:1. Шульга — 6 (бол.), 34:21 — 0:2. Панчук — 4 (Морозов), 58:51 — 0:3.

Вратари: Щетилин — Меньшатов.