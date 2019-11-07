«Омские ястребы» победили «Тюменский легион» и вернулись на первое место на «Востоке»

«Омские ястребы» в домашнем матче Париматч МХЛ победили «Тюменский легион» — 2:0. Омичи набрали 39 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя «Толпар» (38).

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Давыдов — 3 (бол., Шульга, Цыбин), 34:23 — 1:0. Платонов — 5 (Роганов, Никонов), 35:25 — 2:0. Рудаков — 2 (Сизиков, Богдашкин), 40:25 — 2:1. Платонов — 6 (бол., Никонов), 47:01 — 3:1. Мужиков — 2 (п.в.), 55:49 — 4:1.

Вратари: Меньшатов — Кузнецов (55:27 — 55:49).

Судьи: Барышев, Гайнуллин.

7 ноября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

«Омские ястребы» (Омск) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Мурылев — 2 (Асташевский), 28:45 — 1:0. Черников — 4 (Машков, Денисевич), 50:50 — 2:0.

Вратари: Дубровский — Гущин (58:49 — 59:00, 59:28).

Судьи: Глазырин, Хажиев.

7 ноября. Омск. Хоккейная академия «Авангард».

«Ирбис» (Казань) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Комков — 1 (Четвериков, Булатов), 22:21 — 1:0. Булатов — 4 (Крутов, Комков), 28:10 — 2:0. Бровкин — 3 (Кателевский, Климов), 37:30 — 3:0.

Вратари: Ахтямов — Нефедов.

Судьи: Прусов, Черенков.

7 ноября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Лагунов — 3 (Шапорев, Петросян), 0:20 — 0:1. Шапорев — 16 (бол., Комаровский), 3:50 — 0:2. Шапорев — 17 (Лагунов, Волосенков), 24:24 — 0:3. Буденчук — 7 (Подшивалов, Уваров), 39:23 — 0:4. Лагунов — 4 (Петросян, Уваров), 40:32 — 0:5. Савчик — 4, 51:45 — 1:5.

Вратари: Кузмаул (Ступин, 24:24) — Мейдер.

Судьи: Багров, Хартин.

7 ноября. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

«Спутник» (Альметьевск) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Варагян — 5 (бол., Мартынов), 36:33 — 0:1. Буйван — 2 (Мартынов, Олейников), 41:37 — 0:2. Колесников — 7 (Зяблов, Шолгин), 51:13 — 1:2.

Вратари: Насыров (59:13) — Шашков.

Судьи: Вахитов, Томилов.

7 ноября. Альметьевск. ДС «Юбилейный».

«Сарматы» (Оренбург) — «Авто» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Уколов — 4, 16:38 — 1:0.

Вратари: Бородкин — Сартаков.

Судьи: Гайсин, Лерке.

7 ноября. Оренбург. ЛД «Звездный».

«Алмаз» (Череповец) — «Локо» (Ярославль) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Березкин — 7 (Гутик, Шумилин), 16:12 — 0:1. Тютнев — 7 (Минаев, Бережонов), 27:00 — 0:2. Манин — 13 (Никулин), 46:15 — 0:3. Чижиков — 7 (Федоров), 50:01 — 1:3.

Вратари: Виноградов (58:49 — 59:49) — Окоряк.

Судьи: Потапов, Фатихов.

7 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «МХК Спартак» (Москва) — 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Голы: Семыкин — 5 (бол., Жук, Кровяков), 4:35 — 1:0. Поляков — 2 (бол., Яруллин, Бринкман), 9:23 — 2:0. Рычков — 5 (Жук, Хуснутдинов), 10:26 — 3:0. Кровяков — 5 (Семыкин), 17:06 — 4:0. Алтыбармакян — 5 (Галиуллин), 36:12 — 5:0. Бородаенко — 4 (Лещенко, Холькин), 56:34 — 5:1.

Вратари: Ромашкин — Ботов (Шатайло, 10:26).

Судьи: Хуторов, Чернышов.

7 ноября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».