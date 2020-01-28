«Омские ястребы» обыграли «Снежных барсов», «Авто» уступило «Мамонтам Югры»
Завершилось несколько матчей регулярного чемпионата Париматч-МХЛ.
«Омские Ястребы» обыграли «Снежных барсов» — 6:4. «Авто» дома уступило «Мамонтам Югры» — 2:4.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «Тайфун» (Уссурийск) — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Терещенко — 4 (бол., Елизаров), 1:25 — 0:1. Жеребкин — 10 (бол., Глухарев), 21:53 — 1:1. Лапшин — 21 (Терещенко, Бунов), 33:33 — 1:2. Глухарев — 10 (Чеботарев, Баснев), 52:22 — 2:2.
Победный буллит: Жеребкин.
Вратари: Кузьменко — Синегубкин.
Судьи: Гайсин, Литвинов.
28 января. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».
«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Ирбис» (Казань) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Голы: Христанов — 5 (Ситдиков, Булатов), 29:14 — 0:1. Варагян — 9 (Корешков), 44:44 — 1:1. Буйван — 4 (бол., Господынько, Корешков), 51:17 — 2:1. Варагян — 10, 58:28 — 3:1.
Вратари: Камышников — Мосин.
Судьи: Багров, Хартин.
28 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
«Белые медведи» (Челябинск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)
Голы: Шварев — 14 (бол., Лукин), 2:44 — 1:0. Петров — 12 (бол., Морозов, Панчук), 26:25 — 1:1. Кадышев — 6 (Ермохин, Кирпичников), 27:39 — 2:1. Зиновьев — 22 (бол., Аксенов), 36:15 — 3:1. Платонов — 16 (Мутовин, Давыдов), 36:42 — 3:2. Абрамов — 9 (бол., Горюнов-Рольгизер, Аксенов), 39:52 — 4:2.
Вратари: Селиверстов — Меньшатов.
Судьи: Кондратьев, Макашов.
28 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
«Ладья» (Тольятти) — «Спутник» (Альметьевск) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Стешенко — 20 (Лотов, Рангаев), 1:15 — 1:0. Цитцер — 8 (бол., Пономарев), 9:49 — 2:0. Рангаев — 22 (Лотов, Стешенко), 43:28 — 3:0.
Вратари: Забродин — Насыров (Шабанов, 50:08).
Судьи: Лерке, Томилов.
28 января. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».
«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Омские ястребы» (Омск) — 4:6 (2:1, 1:1, 1:4)
Голы: Тетерин — 3 (бол., Скоробогатов, Аликов), 2:22 — 0:1. Катасонов — 3, 10:20 — 1:1. Диханбек — 3 (Гусейнов, Гатиятов), 18:45 — 2:1. Асташевский — 20 (Денисевич), 31:29 — 2:2. Гатиятов — 5, 39:35 — 3:2. Мусоров — 11 (Гусейнов), 43:17 — 4:2. Чинахов — 19 (бол., Асташевский, Грицюк), 45:40 — 4:3. Чинахов — 20 (Скоробогатов, Тетерин), 48:40 — 4:4. Прокопенко — 5 (бол., Грицюк, Чинахов), 52:18 — 4:5. Грицюк — 22 (мен., Чинахов), 57:00 — 4:6.
Вратари: Калмыков — Дианов.
Судьи: Журавлев, Сюрдяев.
28 января. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
«Авто» (Екатеринбург) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 2:4 (1:3, 1:1, 0:0)
Голы: Ежов — 17 (Петров, Руденко), 5:43 — 0:1. Ширгазиев — 16 (Добровольский, Ваулин), 7:53 — 0:2. Захаров — 14 (Бухаров), 11:29 — 1:2. Ежов — 18 (Попов), 11:49 — 1:3. Ежов — 19 (Попов, Неганов), 25:01 — 1:4. Охов — 9 (Мирочников, Седов), 35:43 — 2:4.
Вратари: Галкин (Романов, 7:53, 58:38 — 59:22) — Ступин.
Судьи: Ведерников, Гайнуллин.
28 января. Екатеринбург. КРК «Уралец».
«Сарматы» (Оренбург) — «Реактор» (Нижнекамск) — 5:3 (0:2, 2:0, 3:1)
Голы: Паранин — 27 (Полькин), 11:53 — 0:1. Чивилев — 21 (бол., Паранин, Мотыгуллин), 19:19 — 0:2. Квон — 2 (Галкин), 21:26 — 1:2. Игнатов — 4 (Катаев, Назаров), 28:54 — 2:2. Барсуков — 7, 43:46 — 2:3. Уколов — 12, 46:54 — 3:3. Уколов — 13 (бол., Савельев, Сахаров), 50:17 — 4:3. Фахрутдинов — 5 (Пивунов), 52:29 — 5:3.
Вратари: Бородкин — Шакиров (58:35).
Судьи: Морозов, Самарин.
28 января. Оренбург. ЛД «Звездный».