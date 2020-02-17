«Омские ястребы» 8 раз поразили ворота «Тюменского легиона»

В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Омские ястребы» разгромили «Тюменский легион». Команда из Тюмени уступила на своем льду со счетом 0:8.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Тайфун» (Уссурийск) — «Локо» (Ярославль) — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Голы: Березкин — 22 (бол., Манин, Миронов), 15:27 — 0:1. Трапезников — 8, 25:22 — 1:1. Елизаров — 11 (Лапшин, Трапезников), 35:39 — 2:1. Березкин — 23 (Денежкин), 43:16 — 2:2. Денежкин — 19 (бол., Манин, Березкин), 47:55 — 2:3.

Вратари: Синегубкин (59:04) — Гуськов.

Судьи: Прусов, Шевчук.

17 февраля. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «Алмаз» (Череповец) — 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Голы: Калашников — 3 (Лапин, Зайцев), 25:30 — 0:1. Ахметвалиев — 15 (Денисов, Агеев), 27:14 — 1:1. Неволин — 14 (Егоров, Белялов), 32:51 — 1:2. Каримов — 3, 37:53 — 1:3. Федоров — 23 (Гуслистов), 40:22 — 1:4. Глухарев — 11 (бол., Ахметвалиев, Баранов), 51:49 — 2:4.

Вратари: Колупаев (Ильченко, 40:00) — Рыбалкин (Виноградов, 0:48).

Судьи: Хажиев, Хуторов.

17 февраля. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».

«Амурские тигры» (Хабаровск) — «МХК Спартак» (Москва) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бородаенко — 13 (Камянский), 5:26 — 0:1. И. Кожухов — 14 (бол., Ю. Кожухов), 13:03 — 1:1. Ю. Кожухов — 19 (бол., Рашидуллин, И. Кожухов), 24:42 — 2:1. Легалин — 12 (бол., Донцов), 32:33 — 2:2.

Победный буллит: Кухарев.

Вратари: Шиянов — Куликов.

Судьи: Вахитов, Глазырин.

17 февраля. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

«Тюменский легион» (Тюмень) — «Омские ястребы» (Омск) — 0:8 (0:2, 0:2, 0:4)

Голы: Спиценко — 3, 6:55 — 0:1. Аликов — 7 (Тетерин, Заседа), 19:42 — 0:2. Машков — 14 (Мурылев), 23:59 — 0:3. Чинахов — 21 (бол., Асташевский), 39:51 — 0:4. Берестнев — 15 (Волошин), 43:43 — 0:5. Дудин — 3 (Машков, Марченко), 46:47 — 0:6. Марченко — 1 (Спиценко), 47:06 — 0:7. Асташевский — 22 (Денисевич, Чинахов), 57:56 — 0:8.

Вратари: Щетилин (Ткачук, 47:06) — Дубровский.

Судьи: Жаирбаев, Коршак.

17 февраля. Тюмень. Дворец спорта.

«Русские витязи» (Чехов) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Голы: Бардаков — 14 (Бакластов, Дм. Зайцев), 19:07 — 1:0. Калинцев — 1 (Сараев), 21:24 — 2:0. Зубов — 8 (Урулин), 30:52 — 3:0. Н. Миллер — 6 (Герганкин, Кареев), 38:42 — 3:1. Бардаков — 15 (Дм. Зайцев), 49:53 — 4:1. Несветаев — 11 (Канаев, Копылов), 50:22 — 4:2. Носов — 5 (Коковин, Несветаев), 54:03 — 4:3.

Вратари: Чечелев — Задорожный.

Судьи: Бестужев, Гайнуллин.

17 февраля. Чехов. ЛХЦ «Витязь».

«Капитан» (Ступино) — «Красная Армия» (Москва) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Долгопятов — 19 (бол., Климов, Шапошников), 3:28 — 0:1. Корбит — 10 (Заруба), 16:03 — 0:2. Гараев — 20 (Понкратов, Алиев), 44:17 — 1:2.

Вратари: Плешков — Самсонов.

Судьи: Косарезов, Лерке.

17 февраля. Ступино. ЛД им. В.Боброва.

«ХК Рига» (Рига) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Забусов — 10 (бол., Н. Матейко), 26:26 — 1:0. Скрастиньш — 11 (п.в., Лигис), 59:37 — 2:0.

Вратари: Бруверис — Мельничук (59:04 — 59:37, 59:49).

Судьи: Абросимов, Пестов.

17 февраля. Пиньки. Инбокс-Холл.