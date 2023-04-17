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Сегодня, 21:48

Новиков заявил, что многие матчи КХЛ по содержанию уступают играм МХЛ

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением об уровне Молодежной хоккейной лиги.

«Я посмотрел несколько матчей Кубка Харламова и был поражен, насколько же у нас много перспективных ребят. Я ходил на матчи «Спартак» — «Локо», и обе команды были достойно. Я был поражен тем, что увидел. Удовольствия получил больше, чем на матчах КХЛ. Команды показывают хорошее содержание игры. Это говорит о хорошей работе тренеров и большом количестве талантов. Нужно скорее выпускать их на орбиту КХЛ. Они омолодят наш хоккей. В России очень хорошо работают школы, я в этом вижу серьезный резерв. Многие матчи КХЛ по содержанию уступают играм МХЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

По словам тренера, нужно заинтересовать молодых хоккеистов в том, чтобы они отблагодарили свои города, страну и болельщиков за то, что их здесь воспитали.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-mnogie-matchi-khl-po-soderzhaniyu-ustupayut-igram-mhl/
Футбол
Юрий Новиков
МХЛ
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