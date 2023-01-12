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Сегодня, 22:09

Один из фаворитов драфта-2024 Демидов набрал 7 очков в матче против МХК «Атлант»

Иван Шитик
Корреспондент
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«СКА-1946» разгромил в матче регулярного чемпионата МХЛ клуб СМО МХК «Атлант» со счетом 12:3.

В этой встрече нападающий питерской команды Иван Демидов набрал 7 (1+6) очков.

«СКА-1946» повел 7:0 в матче с «Атлантом» на отметке 14 минут 12 секунд. Так быстро семь шайб с начала встречи в МХЛ никто не забрасывал.

Предыдущий рекорд принадлежал как раз «Атланту» — подмосковная команда забила семь голов за 14:44 с начала игры против «ОЭРДЖИ Юниор».

17-летний Иван Демидов считается одним из фаворитов драфта НХЛ, который пройдет в 2024 году.

ХК СКА-1946
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