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Сегодня, 17:22

Нападающий Иван Мирошниченко забил первый гол после возвращения на лед

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Иван Мирошниченко забросил первую шайбу после возвращения на лед. Форвард «Омских ястребов» отличился в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Мамонтов Югры».

Нападающий системы «Авангарда», который не играл в официальных матчах с января этого года, вернулся на лед 6 ноября.

В марте этого года стало известно об обнаружении у игрока онкологического заболевания (лимфомы Ходжкина). Летом отмечалось, что он прошел курс лечения и готов играть.

Мирошниченко был задрафтован на церемонии драфта НХЛ-2022 «Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером.

ХК Мамонты Югры
ХК Омские ястребы
Иван Мирошниченко
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