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Нападающего «молодежки» «Локомотива» Червоненко одноклубники называют другом Путина. И вот почему

15:52
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Нападающий молодежной команды «Локомотив» Александр Дарьин рассказал о специфической атмосфере на матчах Кубка мира.

— В прошлом году я видел все матчи «Локо» на Кубке мира, сейчас все ожидания от турнира оправдываются, — цитирует сайт МХЛ Дарьина. — Даже матч открытия получился похожим: мы снова встретились с канадской командой. Еще и сценарий получился свойственный матчам между сборными России и Канады: сначала нас бьют, мы проигрываем, а потом собираемся и побеждаем. На трибунах пять тысяч болельщиков, приехали Рене Фазель, Владимир Путин — уступать было никак нельзя.

Владислава Червоненко, который пожал руку Владимиру Владимировичу во время символического вбрасывания мы теперь называем другом президента

Дополнительная информация

https://mhl.khl.ru/news/1/891335/

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