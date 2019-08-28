Нападающего «молодежки» «Локомотива» Червоненко одноклубники называют другом Путина. И вот почему

Нападающий молодежной команды «Локомотив» Александр Дарьин рассказал о специфической атмосфере на матчах Кубка мира.

— В прошлом году я видел все матчи «Локо» на Кубке мира, сейчас все ожидания от турнира оправдываются, — цитирует сайт МХЛ Дарьина. — Даже матч открытия получился похожим: мы снова встретились с канадской командой. Еще и сценарий получился свойственный матчам между сборными России и Канады: сначала нас бьют, мы проигрываем, а потом собираемся и побеждаем. На трибунах пять тысяч болельщиков, приехали Рене Фазель, Владимир Путин — уступать было никак нельзя.

Владислава Червоненко, который пожал руку Владимиру Владимировичу во время символического вбрасывания мы теперь называем другом президента